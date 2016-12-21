Burak Yılmaz: Özür diliyorum

21 Aralık 2016 16:05

Futbol yaşamını Çin'in Beijing Guoan takımında sürdüren Burak Yılmaz'ın, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda bir belediye otobüsü şoförüyle kavga etmesinin görüntüleri sosyal medyada büyük yankı yaratmıştı.

Bu kavgayı önce yalanlayan ancak görüntülerin ortaya çıkması üzerine kabul etmek zorunda kalan milli futbolcu, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Olayın büyümemesi için bir şey söylememiştim. Gündemi böyle bir konuyla meşgul ettiğim için canım ülkemden özür diliyorum" dedi.

Burak'ın açıklaması şu şekilde: