16 Ocak 2017, Pazartesi
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Burak Yılmaz geri dönüyor

Beşiktaş gibi forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi: Burak Yılmaz...


16 Ocak 2017 07:46

Lukas Podolski'nin takımdan ayrılmayacağını netleşmesinden sonra Galatasaray'ın yapacağı transfer hakkında da pek çok iddia var... bir iddia sarı-kırmızılıların bir stoper daha alacağı, diğer iddia ise forvete takviye yapılacağı.

Bruma'dan sonra Garry Rodrigues'in de takıma katılmasıyla Galatasaray teknik direktörü Jan Olde Riekerink'ten sürpriz bir istek geldi. Hollandalı teknik adam iki kanat oyuncusuna ayak uydurabilecek hızda bir forvet istedi.

Daha önce sırtı kaleye dönük top alabilen ve pas dağıtımı yapabilen bir forvet konusunda ısrarcı olan Hollandalı bu kez fikir değiştirdi. Scout ekibinin acilen harekete geçtiği ve özellikle Güney Amerika'da bu özelliklere sahip bir isim aradığı bildirildi.

Galatasaray, Burak Yılmaz için harekete geçti

Beşiktaş gibi forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi: Burak Yılmaz...

Pekin Gouan'ın Sunderland'den Jeremain Defoe ile anlaşmasının ardından forvet hattındaki Burak Yılmaz'dan vazgeçtiği bildirildi. Daha önce Galatasaray kampını ziyaret eden ve Levent Nazifoğlu ile görüşen Burak ''dönmek isterim'' demiş, Nazifoğlu da, ''kapımız Burak'a açık'' cevabı vermişti. Pekin'in Burak'tan vazgeçtiği iddialarının ortaya atılmasından sonra Nazifoğlu, Burak'ın menajeri Ali Egesel'le bir araya geldi. Egesel'e iddiaların doğruluğunu sordu. Egesel ise kendilerine henüz böyle bir bilgi gelmediğini belirtti.

Kaynak: Fotospor

Etiket: burak yılmaz, galatasaray


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