08 Ocak 2017, Pazar
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Bundesliga’nın en iyisi Gerd Müller seçildi…

Bild Gazetesi'ndeki spor yazarları anket yaptı. Bunun sonucunda Bundesliga'nın en iyi oyuncusu Gerd Müller seçildi.


08 Ocak 2017 11:36

Bild Gazetesi kendi bünyesindeki 64 spor yazarı arasında yaptığı ankette Bayern Münih’in unutulmaz golcüsü Gerd Müller’i Bundesliga’da oynayan en iyi futbolcu seçti.

64 spor yazarı kendine göre 50 futbolcu seçti. Her listede birinciye 50, ikinciye 49, ellinciye 1 puan verildi. Sonuçta Gerd Müller’in gelmiş geçmiş en iyi Bundesliga oyuncusu olduğu ortaya çıktı.

Beckenbauer’in “Gerd olmasaydı Bayern Münih bu noktalara gelemezdi” diye övdüğü golcü 1964-1978 yılları arasında Bayern Münih formasını giydi. Daha sonra Amerika’ya transfer oldu. Müller futbolu bırakıp Almanya’ya döndükten sonra alkol bağımlısı oldu. Başta Uli Hoeness ve Franz Beckenbauer olmak üzere zaferden zafere koşturduğu eski kulübü Müller’e sahip çıktı. Önce hiç kimsenin bilmediği bir yerde tedavi gördü. Daha sonra da Bayern Münih’in amatör ve genç takımlarında antrenör olarak çalışmaya başladı.

Ama talihsizlikler Gerd Müller’in peşini bırakmadı. Alzheimer olan Müller yaşamını bir huzurevinde sürdürüyor.
Ankette ilk on sırayı şu futbolcular aldı:

1) Gerd Müller ((Bayern Münih- 2591 puan), 2) Franz Beckenbauer (Bayern, Hamburg- 2585) Lothar Matthaeus (Mönchengladbach, Bayern- 2569), 4) Uwe Seeler (Hamburg- 2224), ) Oliver Kahn (Karlsruhe, Bayern- 1985), 6) Manuel Neuer (Schalke, Bayern- 1921), 7) Günter Netzer (Mönchengladbach- 1914), 8) Phillip Lahm (Suttgart, Bayern- 1598), 9) Rudi Völler (1860 Münih, Bremen, Leverkusen- 1570), 10) Arjen Robben (Bayern- 1500).

İlk yüze Türkiye’de görev yapan veya Türk kökenli olan şu isimler girdi:

20) Frank Ribbery (1225 puan), 27 Horst Hrubesch (840), 32) Toni Schumachar (779), 39) Mehmet Scholl (630), 42) Bernd Schuster (601), 53) Jay Jay Okocha (487), 60) Ailton (374), 71 Mesut Özil (290), 75) Lucas Podolski (241), 80) Hans-Peter Briegel (231), 83) Mario Gomez (199), 88) Jean-Marie Pfaff (172), 94) Sigi Held (150).

Etiket: Bundesliga, Gerd Müller


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