23 Aralık 2016, Cuma
> Galatasaray > Bujar Nishani'den Galatasaray'a ziyaret..

Bujar Nishani'den Galatasaray'a ziyaret..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye'de bulunan Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bujar Nishani, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile birlikte Ali Sami Yen'in ve babası Şemseddin Sami'nin Feriköy'deki kabrini ziyaret etti.


22 Aralık 2016 19:23


Arnavut milli şiirinin öncüsü olarak kabul edilen Naim Fraşıri'nin de yeğeni olan Ali Sami Yen ve Arnavut asıllı Osmanlı yazarı Şemseddin Sami'nin kabir ziyaretinde Galatasaray İkinci Başkanı Cengiz Özyalçın, Divan Kurulu Başkanı Divan Aktar, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ural Aküzüm, Ali Sami Yen'in akrabalarından Zeynep Tanaçan, Türk-Arnavut Kardeşliği Derneği Üyeleri ve altyapı sporcuları hazır bulundu.

"KARDEŞLİĞİ BURADA GÖRDÜM"

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bujar Nishani, burada yaptığı açıklamada şunları söyledi: "İki gündür Türkiye’de güzel bir ziyaret gerçekleştirmekteyim. Tünel açılışında burada bulunduğum için şanslıyım. Dün de Ankara’da resmi ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. Kendi adıma ve tüm Arnavutluk adına Türkiye’nin bize verdiği yardımlar için müteşekkiriz. Ancak bu ziyaret İstanbul’u görmeden tam bir ziyaret olamazdı. Bildiğimiz gibi İstanbul, ticaret, kültür ve sanat merkezi. Aynı zamanda bir toplum nasıl çalışır bunun için ilham kaynağıdır. Hem Türkiye’nin hem de Arnavutluk’un önemli bir figürü olan Şemseddin Sami’nin mezarına gelmek bizim için onurdur. Şemseddin Sami ne kadar Türkiye’nin entelektüel figürünün bir parçasıysa aynı şekilde Arnavutluk’un da ayrılmaz bir parçasıdır. Arnavutlar için bu aile rönesansın temelini atan ailedir. Nasıl ki Türk modern devletinin kuruluşunda bir parçalarsa Arnavutluk ulusal kimliğinin ve kültürünün de bir parçasıdır. O yüzden Şemseddin Sami’nin önünde saygıyla eğilmek istedim. Bu büyük ailenin kurucusu olduğu camianın başkanı da yanımızda. Hepinize başarı ve sağlık dilerim. Türkiye’deki misafirperverliğini gördüm. Bir devlet ziyaretinden fazla. Kardeş dostluğumuzu burada gördüm"

"ÖZEL BİR BAĞ..."

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ise "Sayın Cumhurbaşkanı’na hoş geldin diyorum. Türkiye ile Arnavutluk arasındaki dostluk bağları herkesin bilgisi dahilinde. Galatasaray ile Arnavutluk’un özel bir bağı var. Kurucumuz Ali Sami Yen, değerli büyüğümüz Şemseddin Sami’nin oğludur. Her iki ülke arasındaki bu bağ, Galatasaray ile daha da kuvvetlidir. Kurucularımız arasında Arnavut asıllı pek çok isim var. Divan Kurulu Başkanı Sayın İrfan Aktar, Arnavut asıllıdır. Cengiz Bey Arnavut kökenlidir" ifadelerini kullandı.

TT ARENA'DA YEMEK

Heyet Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'ya geçerken Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Arnavutluk Cumhurbaşkanı'na rozet, forma ve Galatasaray tarihinin anlatıldığı kitaplar hediye etti. Daha sonra kulüp anı defterini imzalayan Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bujar Nishani ve beraberindeki heyete yemek verildi.

Etiket: Galatasaray, Bujar Nishani



En Son Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Haberleri

Ryan Babel gerginliği bastı!

Ryan Babel gerginliği bastı!

Şampiyonlar Ligi finali, Vodafone Arena'ya geliyor

Şampiyonlar Ligi finali, Vodafone Arena'ya geliyor

Caceres transferinde Muslera devreye girdi

Caceres transferinde Muslera devreye girdi

Sosa transferinde son dakika

Sosa transferinde son dakika


İşte Advocaat'ın B planı!
Talisca'dan müjde!
Cavanda ve Josue için 'yetersiz' raporu
Gomez'i 'Gelde UEFA'yı kaldıralım' diye ikna edecek
Kicker: Mathias Sammers, Galatasaray'a gidiyor
Bruma'dan Galatasaray'a kötü haber

Haber Hakkında Yapılan Yorumlar

Toplam 0 Yorum

Bu habere henüz bir yorum yazılmamış. Bu habere yorum yazmak için tıklayın


EN SON HABERLER
Ryan Babel gerginliği bastı!


EN ÇOK OKUNANLAR
Menemen - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Menemen - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? - Ziraat Türkiye Kupası'nda bu akşam Menemen Belediyespor i...
Galatasaray'a menajerinden sürpriz Jonathas teklifi Galatasaray'a menajerinden sürpriz Jonathas teklifi - Kolbeinn'in yerine Edu Vargas ile anlaşan ve Şilili golcü...
Beşiktaş, Venezuela'nın Messi'sini alıyor Beşiktaş, Venezuela'nın Messi'sini alıyor - AS'ın Güney Amerika versiyonu Beşiktaş için Venezuela'nın...
Oumar Niasse, Trabzonspor yolunda Oumar Niasse, Trabzonspor yolunda - Everton'a kulüp tarihinin en pahalı üçüncü oyunsu olarak ...
10 numara için bir aday daha: Robin Quaison 10 numara için bir aday daha: Robin Quaison - Fenerbahçe'de 10 numara adaylarının ardı arkası kesilmiyo...
21 Aralık Çarşamba Şans Topu sonuçları 21 Aralık Çarşamba Şans Topu sonuçları - Milli Piyango İdaresi 21 Aralık 2016 şans topu çekilişind...
Martin Caceres için korkutan rakam Martin Caceres için korkutan rakam - Galatasaray'da stoper transferi için gündeme gelen isimle...
Çinliler Moussa Sow için çıldırdı Çinliler Moussa Sow için çıldırdı - Fenerbahçe'de eski günlerini hatırlatan Moussa Sow kıymet...
Galatasaray'da Dorin Rotariu heyecanı Galatasaray'da Dorin Rotariu heyecanı - Adı Galatasaray ile anılan Dorin Rotariu, sarı-kırmızılı ...
İrfan Can Kahveci'nin yeni takımı Başakşehir mi? İrfan Can Kahveci'nin yeni takımı Başakşehir mi? - İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Asbaşkanı Mustafa Saral...