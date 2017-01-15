Bu transfer kararı ''büyük risk'' taşıyor

15 Ocak 2017 11:57

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş ile yönetim arasında santrfor krizi yaşanıyor... Güneş yönetimin, "euro yükseldi. Daha önce 9 milyon TL'lik adam şimdi 12 milyon TL. Kazancımız da TL üzerinden Finansal fair-play kuralları önümüzde... riske giremeyelim" çıkışına, "karar sizin. Bana ne istediğimi sordunuz. Ben de cevabımı verdim" cevabını verdi. Güneş'in santrfor isteğinde direttiği özellikle Mitrovic için ödenen rakamlardan sonra kesinlikle bir forvet alınmadan devam etmenin risklerini paylaştığı bildirildi.

Şenol Güneş'in Ankara planları

Öte yandan Ankara'da buzla kaplı zeminde Osmanlıspor karşısına çıkacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, fizik kapasitesi yüksek oyuncularla sahaya çıkmanın planlarını yapıyor... tecrübeli teknik adam defansta Gökhan Gönül'ün yerine Beck'e şans verecek. Göbekte ise Marcelo ve takımdan ayrılması gündemde olan Rhodolfo'yu oynatacak. Sol bekte ise Tosic'i oynatmayı planlıyor. Güneş orta sahada ise Atiba ile Gökhan İnler'in önünde Oğuzhan Özyakup'u oynatmanın planlarını yapıyor. İleride ise Quaersma ve Talisca ile Cenl Tosun'u desteklemenin planları içine girmiş durumda.