05 Ocak 2017, Perşembe
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Bu sözler Arda Turan'a mı?

İspanya'da top koşturan Arda Turan ile ilişkisi sona eren sosyetik güzel Aslıhan Doğan'ın sosyal medya paylaşımı dikkati çekti.


05 Ocak 2017 01:02


Barcelona'da forma giyen yıldız futbolcu Arda Turan ile Aslıhan Doğan'ın ilişkisi geçtiğimiz ay noktalanmıştı. Sosyetik güzel, ayrılık sonrası bir soru üzerine "Arda'nın İspanya'da olması ve oradaki ev ortamı bana uymadı. Zor da olsa aşkı bitirdik" ifadelerini kullanmıştı.

Sosyal medya hesabından bir yazı paylaşan Doğan'ın, bu yazı ile eski sevgilisine göndermede bulunduğu iddia edildi.

Aslıhan Doğan'ın paylaşımı şöyle:

"Bir sevdiğin olsun tabi. Belki hayallerindeki gibi olmaz koşullar ama bir şeyleri birlikte var etmenin tadı bi başka. Para amaç değil araç olsun mutluluğuna. Olmadığı zaman da elindekini cömertçe paylaşabil. En çok onla gül. Saatlerce muhabbet edebil. Birbirinize ulaşamadığınızda, 'başka biriyle mi acaba' diye değil 'başına bir şey mi geldi' diye endişelen. İlişkini başkalarıyla kıyaslama. Biri sevdiğini çok söyler, biri daha çok gösterir. Sen de biri eksikse bu seni daha az seviyor demek değildir. Telefon karıştırmakla ömür geçmez. Bir insan bir şey yapmak isterse yapar. Kalbin temizse, sen araştırmadan da karşına çıkar korkma. Sonuna kadar güven. Bir gün kırılırsa kalp yenisini inşa eder."

Etiket: arda turan, aslıhan doğan



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