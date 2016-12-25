25 Aralık 2016 22:07

Alanyaspor karşısında alınan galibiyetle son 5 maçtaki 13 puan hedefini tutturan Galatasaray'da Jan Olde Riekerink'in ikinci yarı puan hedefi belli oldu.

Hollandalı teknik adama göre Süper Lig'de toplanacak 80 puan şampiyonluğu garanti edecek. Fakat bu sezon rakiplerin de çok fazla puan kaybetmesi Riekerink'e göre şampiyonluk puanının 73 ila 75 puan arasına inmesine neden olacak.

Riekerink, ilk yarının 33 puanla bitirilmesi sonrasında ikinci yarıda oynanacak 18 maçtan 40-42 puan toplamayı hesapladı. İkinci yarıda toplanacak 54 puandan ancak 12 ila 14 puan kaybetme lüksleri olduğunu oyuncularına aktardı.

En fazla 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik veya 4 beraberlik 2 yenilgi şansları olduğunu oyuncularına anlatan Riekerink, puan kaybedilecek 6 maçı ise Konya deplasmanı, Antalya deplasmanı, Trabzon deplasmanı, Bursa deplasmanı, Gaziantep deplasmanı ile Rize veya Karabük deplasmanı olarak belirledi. İstanbul'da oynanacak Başakşehir maçı ve TT Arena'da oynayacakları derbilerden tahtaya kesin olarak 3 puan yazdı.