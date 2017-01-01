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Bu da oldu! Çinliler Advocaat'ın peşine düştü

Fenerbahçe'nin Hollandalı teknik adamı Dick Advocaat'a Çin takımı Chongqing Lifan talip oldu.


01 Ocak 2017 09:47


Fenerbahçe'de Dick Advocaat paniği yaşanıyor... Hollandalı teknik adamın sözleşmesinin uzatılması için yapılan tekliflere herhangi bir cevap vermemesi ve son düzenlediği basın toplantısında 6 ayının kaldığını söylemesi kafaları karıştırmıştı.

Dick Advocaat'la ilgili sürpriz iddia ise Çin'den geldi... Chongqing Lifan takımının Koreli teknik direktör Chang'a yol vererek Hollandalıyı takımın başına getireceği iddia edildi.

Sohu Sports'ta yer alan iddiaya göre; Lifan takımı Advocaat'a 2 sene için 10 milyon Euro ve 150 milyon Euro'luk transfer bütçesi verecek. Ülkenin en zengin insanlarından Yin Minshan'ın kendi şirketinn adını verdiği Lifan takımını ülkenin en güçlü takımı yapmak istediği, Advocaat isminin de Başkan Yin'e kulübün sportif direktörü Tony Adams tarafından önerildiği iddia edildi.

Yin'in Advocaat'ın teklifi kabul etmesi durumunda Fenerbahçe'ye ödemesi gereken tazminatı da üstleneceği belirtildi.

Kaynak: Sohu Sports

Etiket: dick advocaat, fenerbahçe



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