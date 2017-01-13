Bruma'nın menajeri son kez İstanbul'a çağrıldı

13 Ocak 2017 01:41

Bruma'nın yerine Garry Rodrigues'i alarak elini sağlama alan Galatasaray yönetimi, Bruma'nın menajeri Catio Balde'yi İstanbul'a davet etti... Balde'ye son bir kez daha Bruma'nın sözleşmesinin uzatılmasını istedikleri bilgisi verilecek.

Hazırlanan yeni teklif sunulacak. Daha önce yapılan iki görüşmede de Bruma için Premier Lig'de oynamak istiyor diyerek sözleşme yenileme tekliflerini reddeden Balde'nin bu kez vereceği cevap herşeyi netleştirecek. Balde bir kez daha "hayır" derse Bruma'nın Tottenham'a satışı için izin verilecek.