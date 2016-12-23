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Bruma'dan Galatasaray'a kötü haber

Galatasaray'a Bruma'dan soğuk duş...


23 Aralık 2016 00:12


2016 yılı tamamlanmadan Portekizli genç yıldızın sözleşmesini yenilemek isteyen sarı-kırmızılara bildikleri ama umutla aksini bekledikleri "kara" haber geldi.

Bruma'nın menajeri Catio Balde, Mehmet Ergün'e haber yolladı. Oyuncusunun gelecek planları içinde yoluna Galatasaray'da devam etmek olmadığını söyledi. Bruma'nın daha ilk günden Türkiye'ye para için gelmediğini, Fatih Terim'le gelişebileceğini düşündüğünü için transfer olduğunu hatırlattı. Türkiye'de kendisini geliştme imkanı olmadığını iddia etti.

Bruma'nın takımını yüz üstü bırakmamak için sözleşmesini yenilemeden aynı paraya sezon sonuna kadar takımda kalmak istediğini iletti. Yaz transfer döneminde kesinlikle ayrılmak istediğini belirtti.

Kaynak: Fotospor

Etiket: Son dakika haberler Galatasaray, Bruma



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