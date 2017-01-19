19 Ocak 2017, Perşembe
> Futbol > Bruma postayı koydu

Bruma postayı koydu

Kupadaki Elazığ maçında bencil oynadığı için Podolski'yi kızdıran Bruma, sol kanada geçmek isteyen yeni transfer Garry Rodrigues'e de postayı koydu.


19 Ocak 2017 12:15

Maçın ikinci yarısında Yasin'in yerine Garry Rodrigues'i alan Riekerink yeni transferinden Bruma ile sürekli kanat değiştirmesini istedi.

Rodrigues oyun içinde birkaç kez kanat değiştirmek için harekete geçti. Ancak Bruma buna yanaşmadı. Portekizli yıldız pozisyonlarda da bencillik yaparak Podolski'yi kızdırdı. Öyle ki Podolski, Bruma'nın pasıyla golü atarken topa öfkeyle vurdu ve sevinmedi.

YASİN'İ DE ÇİLEDEN ÇIKARMIŞTI

Bruma daha önce de Yasin'i saha içinde sinirlendirmişti. Yasin 5-1 kazandıkları Alanya maçından sonra Portekizli oyuncuyu pas atmadığı gerekçesiyle Riekerink'e şikayet etmişti. Tottenham'ın bonservisine 15 milyon Euro vermeye hazır olduğu Bruma yönetimi de terletmeye başladı. Ücretinin 4 milyon Euro seviyesine çıkarılmasını isteyen 22 yaşındaki oyuncu Cim Bom'un önerdiği 2.5 milyon Euro'yu kabul etmiyor.

LEVENT TÜZEMEN: "ZİHİNSEL KISKANÇLIK"

Elazığspor maçında Bruma, "Sol kanat bana ait. Ben rekabete girmem" tavrını sergiledi. Hatta Riekerink'in, "Kanat değiştirin" uyarısına Bruma kulak asmadı. Rodrigues'in Konya'da sol kanattan yaptığı etkili bindirmelerle fark yaratması, Sabri'nin attığı golün ortasına imzasını koyması ve izleyenlerin alkışını alması Bruma'yı zihinsel olarak bir kıskançlığa itmiş. Elazığ maçında Rodrigues oyuna girdikten sonra bile bütün paslar Bruma'ya gitti. Bruma müthiş deparlarına ve çalımlarına rağmen "Kıskançlık" saplantısı yüzünden final noktasında pas vermeyip "Ben atayım" egosuna kapıldı. Josue de ayağındaki topları vatandaşı Bruma'ya oynarken Rodrigues'e tek pas bile atmadı.

DAHA HIZLISI YOK

Galatasaray'da bu sezon performansı ile dikkat çeken Bruma, ligde ilk yarının en fazla gollük pozisyona sokan pas atan ikinci ismi olurken hızı ile de dikkat çekti. Portekizli futbolcu ligin en fazla sprint atan oyuncusu olurken, çalımda da Türkiye'nin zirvesinde.

Kaynak: Sabah

Etiket: bruma, galatasaray



En Son Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Haberleri

Riekerink'ten transfer açıklaması

Riekerink'ten transfer açıklaması

Dursun Özbek müjdeyi verdi!

Dursun Özbek müjdeyi verdi!

Beşiktaşlı Fevzi'den öğrencilere jest

Beşiktaşlı Fevzi'den öğrencilere jest

Ahmet Çalık'tan Beşiktaş itirafı

Ahmet Çalık'tan Beşiktaş itirafı


Mehmet Ekici transferinde son dakika gelişmesi
Aatıf'ın yeni adresi
Çılgın transfer hamlesi!
Beşiktaş, Fenerbahçeli ismin oğlunu alacak!
Fatih Terim, Fernandao'yu istiyor
Gomez gelsin! Demba Ba değil!

Haber Hakkında Yapılan Yorumlar

Toplam 0 Yorum

Bu habere henüz bir yorum yazılmamış. Bu habere yorum yazmak için tıklayın


EN SON HABERLER
Djokovic'ten sürpriz veda


EN ÇOK OKUNANLAR
Beşiktaş, Jose Sosa'yı üstüne para alarak geri alacak! Beşiktaş, Jose Sosa'yı üstüne para alarak geri alacak! - Beşiktaş, Jose Sosa'yı Milan'dan geri almak için Tolgay A...
Savaştan kaçıp Trabzonspor'a gelecek Savaştan kaçıp Trabzonspor'a gelecek - Ukrayna'da yaşanan savaş ortamından kaçmak isteyen Facund...
Beşiktaş, Fenerbahçeli ismin oğlunu alacak! Beşiktaş, Fenerbahçeli ismin oğlunu alacak! - Daha önce Fenerbahçe forması giyen Suleyman Oulare'nin oğ...
Galatasaray teklifini iki katına çıkarmalı! Galatasaray teklifini iki katına çıkarmalı! - Galatasaray'ın Djurgaarden'in Kenyalı forveti Michael Olu...
Sosa yoksa Valbuena var Sosa yoksa Valbuena var - Fenerbahçe'de Jose Sosa transferinde işlerin olumsuz gitm...
Badou Ndiaye için dev rakam Badou Ndiaye için dev rakam - Türkiye'de devlerin paylaşamadığı Badou Ndiaye için Bilic...
Mehmet Ekici için flaş açıklama Mehmet Ekici için flaş açıklama - Trabzonspor cephesinden kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici...
Lukas Podolski: 4 milyon Euro verin gideyim Lukas Podolski: 4 milyon Euro verin gideyim - Lukas Podolski'den Galatasaray yönetimine sürpriz bir tek...
Mehmet Ekici transferinde son dakika gelişmesi Mehmet Ekici transferinde son dakika gelişmesi - Fenerbahçe'nin Mehmet Ekici'ye karşılık takasta kullanmak...
Dick Advocaat bu yıldız için talimat verdi Dick Advocaat bu yıldız için talimat verdi - Fenerbahçe'de zorlu Başakşehir maçı öncesinde kadro sıkın...