Bruma ile yeni sözleşme imzalanıyor

09 Ocak 2017 10:09

Galatasaray'ın hücumdaki kilit oyuncularından biri olan ve geçen sezonu İspanyol ekibi Real Sociedad’da geçiren Bruma, bu sezonun ilk yarısı itibariyle harika bir sezon geçiriyor. Teknik direktör Jan Olde Riekerink’in 20 maçta görev verdiği Bruma, rakip filelere 5 gol atarken, takım arkadaşlarına da 6 asist yaptı. Galatasaray’da yönetimin bir an önce 2018’de bitecek olan sözleşmesini uzatmak istediği genç yıldızla ilk temas sağlandı.

3,5 milyon euro istedi

Şu anki sözleşmesi gereği 1.2 milyon Euro ücret alan 22 yaşındaki oyuncunun yeni kontratında büyük bir iyileştirme yapılması planlanıyordu. Oyuncunun menaceriyle yapılan görüşmede bu ücretin yıllık 3.5 milyon Euro civarında bir rakama çıkarılması istendi. Rakamı yüksek bulan Cim Bom’un, şu an için önerisinin 2.5 milyon Euro olduğu konuşuluyor.

Olumlu olması bekleniyor

Bu ay içerisinde iki taraf arasında bir görüşmenin daha yapılmasının planlandığı, tüm şartların olumlu bir şekilde tamamlanıp, imzaların atılmasının beklendiği bildirildi. Hatırlanacağı gibi yönetici Levent Nazifoğlu, Portekizli futbolcuyla ilgili olarak, “Onunla sözleşme uzatmayı düşünüyoruz. Finansal Fair-Play kriterleri gereği, artık 100-200 bin Euro’nun bile hesabını yapıyoruz. Bruma ile konuştuk ve 2 saat toplantı yaptık. Burada kalmayı çok istiyor” ifadelerini kullanmıştı.