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Bruma için çılgın rakam

Galatasaray'ın genç yıldızı Bruma için Tottenham 20 milyon Euro'yu gözden çıkardı.


01 Ocak 2017 10:36


Portekiz'in A Bola gazetesi Tottenham'ın Bruma için 20 milyon Euro teklif ettiğini iddia etti.

Gazete, Bruma'nın Tottenham'dan gelen bu teklif sonrasında Galatasaray'dan devre arasında ayrılabileceğini de yazdı.

A Bola'nın iddiasına göre; Bruma'nın 50 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi var. İngiltere'de oynama hayali olan Bruma da Galatasaray yönetimine takımdan ayrılmak için baskı yapıyor.

Ontivero sürprizi

Bu arada bonservisi Galatasaray'da olan Ontivero konusunda sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Calciomercato, Kanada'da bile tutunamayan Ontivero'ya Serie A takımlarından Torino'nun talip olduğunu iddia etti.

Kaynak: A Bola

Etiket: bruma, galatasaray



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