Brezilyalı stoper imzayı attı

03 Ocak 2017 19:00

Ankara ekibi Gençlerbirliği, Coritiba’da forma giyen savunma oyuncusu Luccas Claro’yu renlerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklama:

Ara transferde kadroyu güçlendirme çalışmalarına devam eden kulübümüz, ikinci transferini de yaptı. Kulübümüz, Brezilya Serie A takımlarından Coritiba’da forma giyen defans oyuncusu Luccas Claro ile 2,5 yıllık sözleşmeye imza attı. 25 yaşındaki stoper, Coritiba formasıyla 109 resmi maça çıktı ve takımına 7 gollük katkıda bulundu. Claro, bu akşam Antalya’ya gelerek devre arası kampına katılacak.