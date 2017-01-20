20 Ocak 2017, Cuma

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Böyle tehdit görülmedi: Satmazsanız...

"Satmazsanız çapraz bağlarımı kendim kopartırım"


20 Ocak 2017 09:58

Başka bir takıma transfer olmak için bazı futbolcuların çeşitli yollara başvurduğu görüldü ama kendi kendini sakatlama tehdidi ilk kez yaşandı.

Son Avrupa Şampiyonası'nda Fransa'nın öne çıkan futbolcularından Dimitri Payet Kulübü West Ham'ı "Ya bırakırsınız ya da kendimi sakatlarım" diye tehdit etti.

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Bilçi'in çalıştırdığı West Ham'in en önemli silahlarından olan Payet ara transfer döneminde kesin olarak ayrılmak istiyor. Eski Kulübü Marsilya'ya dönmek isteyen Payet'e West Ham izin vermedi.

Kulübünden beklediği cevabı alamayan Payet bunun üzerine rest çekerek; "Bir daha West Ham forması giymeyeceğime yemin ederim. Eğer beni satmazsanız, çapraz bağlarımı kendim kopartarım" dedi.

Payet 2015 yılında 15 milyon Euro bonservis bedeli karşılığı West Ham'a transfer olmuştu. Marsilya eski futbolcusu için 25 milyon Euro bonservis bedeli ödemeye hazır. Ancak West Ham bu teklifi az buluyor.

Kaynak: DHA

Etiket: West Ham, Payet



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