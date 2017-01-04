Bournemouth - Arsenal düellosunda kazanan yok

04 Ocak 2017 01:13

İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Arsenal, Bournemouth deplasmanına konuk oldu.

Karşılaşmada gol perdesi, 16. dakikada Bournemouth'lu Daniels'in golüyle açıldı.

Bu golden 5 dakika sonra penaltı kazanan ev sahibinde topun başına Callum Wilson geçti. Wilson, penaltıyı gole çevirerek Bournemouth'u 2-0'lık üstünlüğe taşıdı.

İlk yarı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile son buldu.

İkinci yarıya da etkili başlayan Bournemouth, 58'de farkı 3'e çıkardı.

Skor 3-0 geldikten sonra kendine gelen Arsenal, 70. dakikada Alexis Sanchez ile 3-1, 75. dakikada ise Lucas Perez ile 3-2'yi buldu.

82. dakikada Bournemouth, Simon Francis'in direkt kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Karşılaşmanın son dakikalarında sahne alan Olivier Giroud, 90 dakikanın skorunu belirleyen golü attı.

Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Bournemouth'a karşı 3-0 geriye düştüğü maçta sahadan 3-3'lük eşitlikle ayrıldı.