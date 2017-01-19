19 Ocak 2017, Perşembe

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Boluspor, Ramazan Sal’ı renklerine bağladı

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, Şanlıurfaspor’un defans oyuncusu Ramazan Sal’ı renklerine bağladı.


19 Ocak 2017 18:33

Boluspor tesislerinde düzenlenen imza törenine Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı ve yöneticiler katıldı. İmza töreni sonrasında konuşan Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı, “Biraz geç de olsa Ramazan Sal'ı tekrar Boluspor kadrosuna kattık. İnandığımız bir futbolcu. İnşallah Ramazan geçtiğimiz senelerde Boluspor forması adı altında güzel şeyler yaptı. Şampiyonluğu göremedi ama inşallah bu sene bize güç katacak. Transfer hayırlı olsun” dedi.

Ramazan Sal ise, "Çok çok mutluyum. İnanılmaz mutluyum. Buraya geldim ama bu sefer yarım kalan işi tamamlamak için geldim. İlk günkü gibi genç futbolcu gibi heyecanlıyım. Çünkü bu heyecanı veren yönetim kurulu ve başkanımızdır. Gerçekten iyi bir ekipler. Takım anlamında da, hoca olarak ta iyi bir ekip. O yüzden şartlar ne olursa olsun doğduğun memleket ayrı ama ben artık Bolulu olarak anılmak istiyorum. Elimden ne geliyorsa fazlasını yapmak istiyorum” şeklinde konuştu.

Etiket: Boluspor, Ramazan Sal



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