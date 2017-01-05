05 Ocak 2017, Perşembe
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Boluspor Guido Koçer’i renklerine bağladı

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor devre arası hazırlıklarını geçirdiği Belek kampında Guido Koçer’i düzenlediği imza töreniyle renklerine bağladı.


05 Ocak 2017 16:15


TFF 1. Lig'in ilk yarısını 26 puanla 5. sırada tamamlayan Boluspor ikinci yarı hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdürüyor. Transfer çalışmalarına da hız veren Boluspor son olarak Giresunspor’da forma giyen Guido Koçer ile sezon sonuna kadar anlaşma imzaladı. Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkçı ve Başkan Yardımcısı Osman Gürsoy’un da katıldığı imza töreni sonrasında açıklama yapan Guido Koçer, “İyi bir takıma geldiğimi ve iyi bir transfer yaptığımı düşünüyorum. Buradaki insanları da mutlu etmek için elimden geleni yapacağım. İki gün önce geldim ve Antalya kampında takıma katıldım. İki gündür burada gördüklerim son derece olumlu şeyler. Hoca, başkan ve yönetim olarak herkesin ilgisi çok hoşuma gitti. Elimden geleni yapacağım. Amacım goller atmak, asist yapmak ve sezon sonunda takımı Süper Lig’e çıkarabilmek” dedi.

Kaynak: İHA

Etiket: boluspor, Guido Koçer



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