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Bogdanovic ne zaman dönüyor?

Zalgiris Kaunas maçında sakatlanan ve THY Euroleague'de 12 maç kaçıran Bogdan Bogdanovic, yeni yılla beraber sahalara geri döneceğini söyledi.


02 Ocak 2017 16:04


Sırbistan'da Mondo'ya konuşan Bogdanovic, 'Başlangıçta sakatlığım o kadar kötü gözükmedi. Bu kadar sürmesini beklemiyordum. Ancak olan oldu. Belki biraz tatil yapmak iyi geldi ama çok sayıda maç kaçırdığım için üzgünüm. Görünüşe göre; yeni yılla beraber sahalara döneceğim' dedi.

Ligin ikinci yarısında daha iyi olacaklarını söyleyen yıldız isim, 'Final Four'un İstanbul'da olması kesinlikle bizim orada olmamız için avantaj değil. Orada olmak için çok çalışmalıyız. Ben de her zaman kendimi eleştirdim. Hiçbir zaman performansımı yeterli bulmadım. Toplu veya topsuz hızımı geliştirdim. Oyunu kontrol etmek ve pick and roll'u okumak gibi alanlarda geliştim. Ancak maksimumda değilim. Her alanda gelişmek istiyorum. Obradovic her zaman mükemmelliği arayan eşsiz bir coach. Zor ve talepkar bir isim ama onu da başarılı yapan bu' diye konuştu.

İstanbul'da yaşanan olaylarla ilgili ise Bogdanovic, 'İstanbul çok güzel bir şehir. Bu kadar güzel bir yerde olanlar korkunç. Ancak görünürde değişen bir şey yok. Ayrıca biz İstanbul'un Asya tarafındayız. Bu nedenle olanlardan uzaktayız' dedi.

NBA içinse Bogdanovic, 'Şu anda sadece Fener'e konsantreyim. Sezon bittiği zaman kişisel hedeflerden konuşabilirim' diye konuştu.

Kaynak: Basketdergisi

Etiket: Fenerbahçe, Bogdan Bogdanovic



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