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Bobby Dixon, Scottie Wilbekin'e kafa attı!

THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Darüşşafaka Doğuş arasında oynanan maçta Bobby Dixon ve Scottie Wilbekin arasında gergin anlar yaşandı...


22 Aralık 2016 01:53


Fenerbahçe - Darüşşafaka maçında Bobby Dixon ile Scotty Wilbekin arasında ikinci periyodun bitmesine yaklaşık 4 dakika kala gerilim yaşandı. Fenerbahçe oyuncusu Bobby Dixon, Darüşşafaka Doğuş'tan Scottie Wilbekin'e kafa attı.

İki oyuncunun itiş kakış ile başlayan gerilimine dğer oyuncular da dahil oldu. Bir süre saha içinde yaşanan fiziksel tartışma sonrası hakemler tarafları yatıştırdı.

Hakemler gerilim sona erdikten sonra pozisyonu izledi. Hakem üçlüsü görüntüleri izledikten sonra Bobby Dixon, Scotty Wilbekin ve Jan Vesely'yi teknik faulle cezalandırdı.

Darüşşafaka Doğuş'tan Adrien Moerman ise olaylar esnasında hakem izin vermeden sahaya girdiği için diskalifiye edildi.

Etiket: Bobby Dixon, Scottie Wilbekin



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