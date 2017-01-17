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Bliznichenko imzayı attı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, Ukrayna’nın Dnipro takımında forma giyen kanat oyuncusu Andriy Bliznichenko’yu 2,5 yıllığına kadrosunu kattı.


17 Ocak 2017 13:58

Spor Toto Süper Lig’in ikinci yarısına Akhisar Belediyespor galibiyetiyle başlayan Karabükspor, kadrosuna bir takviye daha yaptı. Ukrayna ekiplerinden Dnipro forması giyen kanat oyuncusu Andriy Bliznichenko, Karabükspor’la 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Dün Karabük’e gelen ve Asbaşkan Tolga Gül ile Hikmet Ferudun Tankut Tesisleri’nde görüşen 22 yaşındaki Bliznichenko, resmi sözleşmeyi imzaladı. Kardemir Karabükspor Asbaşkanı ve Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül, yaptığı açıklamada, Bliznichenko ile kadrolarının güçlendiğini belirterek, "Genç bir oyuncu olmasına rağmen kendini kanıtlamış bir isim. Ukranya’da Dnipro takımında oynuyor ve bir süredir takibimizdeydi. Hem aldığı süreler hem de oynadığı oyunla genç yaşına rağmen kendini ispat etmiş bir oyuncu. Sağ açık ve sol açık oynayabiliyor. Türkiye’de Karabükspor’da gelişimini tamamlayacağını ve takımıza katkı vereceğini düşünüyoruz. Camiamızı hayırlı olsun" dedi.

SAPUNARU TRANSFERİNDE SON DURUMU

Gül, Romanya Ligi’nde Astra Giurgiu forması giyen Cristian Sapunaru’nun transferiyle ilgili olarak çalışmaların devam ettiğini kaydederek, "Devre arasında transferi sonuçlandırmak kolay değil. Oynayan oyuncuyu almak çok zor ve bunlardan biri de Sapunaru. Takımında direkt oynayan ve sürekliliği olan bir oyuncu. Takımı bırakmak istemiyor. Çalışmalar burada kendini gösteriyor. Kendisini getirmeye çalışıyoruz. Belki bu hafta olmaz ama transferin sonuna kadar kadromuza katacağımızı tahmin ediyorum" ifadelerine yer verdi.

"FAYDALI OLMAK İSTİYORUM"

Bliznichenko ise, Kardemir Karabükspor’a geldiği için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Türkiye Ligi, Avrupa’nın önemli liglerinden biri. Elimden gelenin en iyisini yaparak takıma faydalı olmak istiyorum. Takım arkadaşlarımla birlikte takımımızı Süper Lig’de en iyi yere taşımak istiyorum" dedi.

Kaynak: İHA


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