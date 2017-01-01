01 Ocak 2017 10:31

Hollanda Milli Takımı'nın teknik direktörü Danny Blind, Robin van Persie ile ilgili ilk kez konuştu.

AD gazetesine demeç veren Blind, ''Robin, Hollanda futbolu için büyük fayda sağladı. İşte tam da bu yüzden 2015'te Kazakistan maçında onu ilk kez yedek oturttum. Bunu ona performansı üzerinden açıkladım. Kişisel bir konuşma oldu. Üç gün sonra Çek Cumhuriyeti maçında aynısını tekrar yaptım. Ama bu durumun ona uymadığını gördüm. Sonra Robin, başarısız oldu. Kendisini seçmeme konusundaki açıklamalarımı haklı çıkardı'' dedi.

van Persie konusunda sözlerine devam eden Blind, ''Hocanızın sizin hakkınızda yanlış karar verdiğinizi düşünmeye başlarsanız, yanlış beklentiler uyandırırsınız. Bu konu önemsiz değil ama kararımdan sapma niyetim yok. Çünkü Vincent Janssen 2016'da mükemmel bir performans gösterdi'' ifadelerini kullandı.

Haftalık toplantılarda van Persie dahil tüm oyuncuları takip ettiklerini açıklayan Blind, ''van Persie, Fenerbahçe'deki performansını yukarı çıkardı. Olumluydu. Ama tine sakatlandı. Feyenoord örneğini verirsek... o maçta iyi değildi. Onun takımda olmasını özlüyorum. Bir forvet oyuncusu olarak maçlarda birkaç dakikadan fazla bir süre almalı" dedi.