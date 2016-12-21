23 Aralık 2016, Cuma
> Trabzonspor > "Bize her gün Trabzon"

"Bize her gün Trabzon"

Trabzonspor Kulübü, taraftarlarına kulüp tarihine ilişkin bilgi ve fotoğrafların yer aldığı, "Bize Her Gün Trabzon" temalı 2017 yılı ajandası hazırladı.


21 Aralık 2016 14:19


Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, gerek Türkiye gerekse Trabzonspor Kulübü olarak zor bir yılın geride bırakıldığı belirtildi.

Açıklamada, 2016 yılının beklentilerin çok uzağında geçtiği vurgulanarak, "Acının, hayal kırıklıklarının, karamsarlığın yılıydı. Peki ya 2017? Yeni yıl, yeni umutlar ve düş demek. Hayal etmeyi, hayallerin peşinden gitmeyi ve dahası, ısrar ve inatla Trabzonspor demeyi hatırlamamız gerek." ifadeleri kullanıldı.

Trabzonspor'un 2017 yılında 50. yaşını kutlayacağı anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bizler, yeni yılda her bir gününüz 'Trabzonspor'la dolsun' diye özel bir ajanda hazırladık. Kulübümüzün yarım asırlık ömrüne sığdırdığı nice zaferlere selam duran çok özel bir çalışma bu. İçinde tarihimizden unutulmaz hatıraları, maçları ve her biri efsane mertebesine yükselmiş çok değerli futbol kahramanlarımızı bulacaksınız. Elli yıllık tarih bir ajandaya sığar mı? Sığmaz elbet. Trabzonspor 2017 Ajandası, bordo-mavi destanı her gün yaşamanızı sağlayacak bir seçki sadece. 2017'nin umutlarımızın yeniden yeşerdiği, hayallerimizin gerçeğe eriştiği güzel bir yıl olması dileğiyle."

Etiket: Trabzonspor



En Son Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Haberleri

Ryan Babel gerginliği bastı!

Ryan Babel gerginliği bastı!

Şampiyonlar Ligi finali, Vodafone Arena'ya geliyor

Şampiyonlar Ligi finali, Vodafone Arena'ya geliyor

Caceres transferinde Muslera devreye girdi

Caceres transferinde Muslera devreye girdi

Sosa transferinde son dakika

Sosa transferinde son dakika


İşte Advocaat'ın B planı!
Talisca'dan müjde!
Cavanda ve Josue için 'yetersiz' raporu
Gomez'i 'Gelde UEFA'yı kaldıralım' diye ikna edecek
Kicker: Mathias Sammers, Galatasaray'a gidiyor
Bruma'dan Galatasaray'a kötü haber

Haber Hakkında Yapılan Yorumlar

Toplam 0 Yorum

Bu habere henüz bir yorum yazılmamış. Bu habere yorum yazmak için tıklayın


EN SON HABERLER
Ryan Babel gerginliği bastı!


EN ÇOK OKUNANLAR
Menemen - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Menemen - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? - Ziraat Türkiye Kupası'nda bu akşam Menemen Belediyespor i...
Galatasaray'a menajerinden sürpriz Jonathas teklifi Galatasaray'a menajerinden sürpriz Jonathas teklifi - Kolbeinn'in yerine Edu Vargas ile anlaşan ve Şilili golcü...
Beşiktaş, Venezuela'nın Messi'sini alıyor Beşiktaş, Venezuela'nın Messi'sini alıyor - AS'ın Güney Amerika versiyonu Beşiktaş için Venezuela'nın...
Oumar Niasse, Trabzonspor yolunda Oumar Niasse, Trabzonspor yolunda - Everton'a kulüp tarihinin en pahalı üçüncü oyunsu olarak ...
10 numara için bir aday daha: Robin Quaison 10 numara için bir aday daha: Robin Quaison - Fenerbahçe'de 10 numara adaylarının ardı arkası kesilmiyo...
21 Aralık Çarşamba Şans Topu sonuçları 21 Aralık Çarşamba Şans Topu sonuçları - Milli Piyango İdaresi 21 Aralık 2016 şans topu çekilişind...
Martin Caceres için korkutan rakam Martin Caceres için korkutan rakam - Galatasaray'da stoper transferi için gündeme gelen isimle...
Çinliler Moussa Sow için çıldırdı Çinliler Moussa Sow için çıldırdı - Fenerbahçe'de eski günlerini hatırlatan Moussa Sow kıymet...
Galatasaray'da Dorin Rotariu heyecanı Galatasaray'da Dorin Rotariu heyecanı - Adı Galatasaray ile anılan Dorin Rotariu, sarı-kırmızılı ...
İrfan Can Kahveci'nin yeni takımı Başakşehir mi? İrfan Can Kahveci'nin yeni takımı Başakşehir mi? - İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Asbaşkanı Mustafa Saral...