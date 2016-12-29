29 Aralık 2016 22:40

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Kızılcabölükspor karşısında enerjisi ve kazanma arzusu düşük bir oyun sergilediklerini söyledi.

"Bu enerji düşüklüğü bize maç kazandırmaya hiçbir zaman yetmeyecekti." diyen Yanal, şunları kaydetti:

"Bugün bunun bedeli son dakikadaki golle ödedik. Grupta bu maçı kazanıp devam etseydik, birinci olma şansımız yüksekti. Matematiksel olarak şansımız devam ediyor. Önümüzdeki dönemde hem takımın çizgisini yukarı çeken hem bu süreç içinde yaptığı şeyleri düşünen bir Trabzonspor olacaktır. Olması gereken, çizgiyi yukarı çeken Trabzonspor'u hepimiz bekliyoruz. Ben de bunun için alınacak her türlü önlemi ve uygulamayı yapmak için bugünden itibaren düğmeye basmış oluyorum."