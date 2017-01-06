Bilic'ten Mitrovic'e onay!

06 Ocak 2017 08:00

Beşiktaş'ın yeni transferi Matej Mitrovic 3 sezon önce Cibalia'dan Rijeka'ya 130 bin Euro'ya transfer olmuştu. Beşiktaş 3+1 yıllığına kadrosuna katmaya hazırlandığı Mitrovic'e toplamdan 4 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. 23 yaşındaki genç oyuncu 10 milyon Euro'ya satılan Ante Kramaric'ten sonra Rijeka tarihinin en pahalı ikinci oyuncusu oldu.

Mitrovic bu sezonun ikinci yarısında 600 bin Euro kazanacak. Önümüzdeki 3 sezonda ise 1.2 milyon Euro alacak. Beşiktaş'la sözleşme imzalamak için İstanbul'a gelecek olan 23 yaşındaki genç oyuncu Çin'de yapılacak turnuvaya teknik direktör Ante Cacic'den affını istedi.

Mitrovic'in kefili Bilic

Yeni transfer Matej Mitrovic'in kefili Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic... Bilic'in Mitrovic için olumlu referans verdiği öğrenildi. Sağ bek ve ön liberoda da oynayabilen Mitrovic'i Orman, Helsinki'de oynanan ve Hırvatistan'ın 1-0 kazandığı Dünya Kupası grup eleme maçında izledi. O maçta Vida ile beraber stoper mevkisinde forma giyen Mitrovic sol stoper oynadı.

Mitrovic sezon başında Başakşehir ile Rijeka arasında Hırvatistan'da oynanan ve 2-2 biten UEFA Avrupa Ligi maçında Mehmet Batdal karşısında oldukça zor anlar yaşamıştı.

Beşiktaş, Torino'nun elinden kaptı

Beşiktaş, Mitrovic'i Serie A takımlarından Torino'nun elinden çekip aldı. İtalyanlar Mitrovic için 2.3 milyon euro önerdi. Fakat Beşiktaş 4 milyon euro'luk teklifiyle Hırvat oyuncuyu ikna etmeyi başardı. Rijeka'ya gelmeden önce 2013 yazından İtalyan takımlarının gözdesi olan Mitrovic o dönemde Parma, Catania, Torino ve Pescara tarafından istenmişti.