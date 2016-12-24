24 Aralık 2016, Cumartesi
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Bilic önerdi, Beşiktaş Carroll'ı kiralıyor

Fikret Orman, Slaven Bilic ile Londra'da buluştu. Hırvat teknik adam Carroll'ı siyah-beyazlılara önerdi.


24 Aralık 2016 01:26


Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'la eski teknik direktör Slaven Bilic geçen hafta Londra'da bir araya geldi... Hırvat teknik adamın davetlisi olan Orman, eski hocasıyla hasret giderdi. Gecede konu futbola gelirken, Başkan, Bilic'e, "Ayew'i sezon sonuna kadar bana versene" dedi.

Bilic ise 24 milyon euro'ya takıma katılan Ganalı oyuncuyu kiralık göndermesinin kendisini aşacak bir karar olduğunu söyledi. Başkan Orman'a, Andy Carroll'u önerdi. Carroll'un Beşiktaş'ta Mario Gomez'in yaptığı patlamayı yapabileceğini söyledi. Kiralanması konusunda kendisine yardımcı olması sözünü verdi.

Andy Carroll kimdir?

27 yaşındaki İngiliz golcü 9 kez İngiltere Milli Takımı'nda görev yaptı ve 2 golü var. Özellikle 2008 yılında transfer olduğu Newcastle United'ta performansını yükseltti ve Ocak 2011'de 41 milyon Euro karşılığında Liverpool'a rekor ücretle transfer oldu. fakat burada beklenen çıkışı gösteremedi ve 2013 yılında West Ham'a transfer oldu. Londra ekibi Andy Carroll'a bonservis bedeli olarak 17.5 milyon Euro ödedi.

Kaynak: Fotospor

Etiket: son dakika transfer haberleri Beşiktaş, Andy Carroll haberleri



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