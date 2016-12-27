Bilal Kısa: İç yan bağlarım koptu!

27 Aralık 2016 16:13

Dün akşam oynanan Gençlerbirliği maçında Bursasporlu taraftarların yoğun protestosuna maruz kalan Bilal Kısa fanatik'e konuştu. Seyircilerin yoğun tepkilerine maruz kalan ve bunun üzerine formasını çıkararak taraftarlara alkışla karşılık veren tecrübeli oyuncunun takımdan ayrılacağı iddia edilmişti. Konuyla ilgili görüşlerini aldığımız Bilal ise hiç beklemediğimiz bir açıklama yaptı:

"3 ay yokum!"

"Dün maçta yaşadığım sakatlığın ne kadar ciddi olduğunu bugün öğrendim. İç yan bağlarım kopmuş durumda ve en az 13 ay forma giyemeceğim. Bu nedenle şu anda takımdan ayrılıp ayrılmamam gibi bir konu gündemimizde değil. Ancak ileride oturup karşılıklı bir karara vararak ne olcağını belirleyebiliriz."