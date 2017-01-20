Beşiktaş'tan Talisca ve transfer açıklaması

20 Ocak 2017 14:35

Beşiktaş Basın Sözcüsü Metin Albayrak, santrfor transferi yapmak olmak için yapmak istemediklerini belirterek, “Olursa sürpriz olur. Transfer yapmayabiliriz. Böyle kapayabiliriz” dedi.

Beşiktaş, yeni mağazalarını açmaya devam ediyor. Biz Cevahir AVM’de yeni hizmete giren Kartal Yuvası’nın açılışına Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile Basın Sözcüsü Metin Albayrak katıldı. Açılışta konuşma yapan Orman, mağazanın hayırlı olmasını diledi.

“Devre arası transferleri zordur”

Açılıştan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Metin Albayrak, “Devre arası transferleri zordur. Genellikle sezon sonu sözleşmeler biter. Takımımıza hocamız, başkanımız ve transfer komitemizle beraber belirlediğimiz birkaç pozisyona takviye yaptık. Mitrovic ile Babel. Santrfor konusunda birkaç oyuncuya teklifte bulunduk. Biz transfer yapmış olmak için yapmak istemiyoruz. Sonuçta Türkiye malum ekonomik durumları belli. UEFA konjektürü var. Şu anda dövizin nerede olduğunu biliyorsunuz. Olursa sürpriz olur. Transfer yapmaya biliriz. Böyle kapayabiliriz” şeklinde konuştu.

“Arena’da ilk Fenerbahçe derbisi olacak”

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda eşleştikleri Fenerbahçe içinde açıklamalarda bulunan Albayrak, “Güzel bir derbi olacak. Vodafone Arena’da onları ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Arena’da ilk Fenerbahçe derbisi olacak. İnşallah hem kupada hemde ligde kazanırız” şeklinde konuştu.

“Fazla mal göz çıkarmaz, paramız kasada dursun”

“Bir şeyi yapacaksak doğru yapalım” diyen Albayrak, “Çünkü hedeflediğimiz oyuncularda iki türlü sıkıntı ile karşılaşıyoruz. Bir tanesi mutlular ve devre arasında gelmek istemiyorlar. Sezon sonu konuşalım diyorlar. Bir de bizim hedeflediğimiz oyuncular var. Beşiktaş’a çok gelmek isteyen oyuncu var. Günde 4-5 tane oyuncu gelmek için teklif ediliyor. Bizim oyun felsefemize uyacak, ekip ruhuna kaynaşacak oyuncular arıyoruz. Bizim bütçemiz var, onun çerçevesinde hareket ediyoruz. Elimizde Kamerun Milli Takımı’nda oynayan Türk Milli Takımı’nda santrforumuz var. Şu anda iki oyuncumuzdan da memnunuz. Aboubakar milli takımda. Sürekli konuşuyoruz, bir an önce dönmek istiyor. Onun için santrfor transferi yapmasak da sorun değil. Fazla mal göz çıkarmaz, paramızda kasamızda dursun” dedi.

“Türk oyuncularımıza çok güveniyoruz”

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın alt yapı ile ilgili yaptığı açıklamaların hatırlatılması üzerine, Albayrak, şunları söyledi:

“Aziz Beyin söyledikleri doğru. Hepimiz Türk futboluna hizmet ediyoruz. Baktığımızda Türk futbolunda gelecek vaat eden oyuncular az. Genelde Almanya ve Avrupa’dan oyuncular. Bunun planlaması daha önceden yapılması gerekiyordu. 4 sene önce biz bu planlama ile geldik. Nedense Türkiye Futbol Federasyonu bazı kulüplerin baskılarından dolayı 14 yabancıya döndü. Bu bizim daha önceden planladığımız ve öyle devam ettiğimiz bir şey. Biz Türk oyuncularımıza çok güveniyoruz. Bir başarı olacaksa da onların katkısı olacağına inan bir kulübüz. Her kulübün kendi futbol felsefesi var, ona da saygı duyuyorum.”

“İnşallah Talisca’nın tapusunu alırız”

Talisca’nın 2 senelik Beşiktaş’ın oyuncusu olduğunu belirten Albayrak, “Satın alma opsiyonu da sözleşmede var. O burada çok mutlu. Geçen hafta Ümraniye’ye gittiğimizde başkanla konuşmak istediğini söyledi. Başkana burada çok mutlu olduğunu, kulübü kendi kulübü gibi gördüğü söyledi. Biz de onu çok seviyoruz. İnşallah tapusunu alırız. O çerçevede hareket ediyoruz” ifadelerini kullandı.