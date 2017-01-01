02 Ocak 2017 01:04

İspanyol Estadio Deportivo gazetesi, M'Gladbach ile anlaşmak üzere olan Timothee Kolodziejczak için Beşiktaş'ın devreye girmesinin Almanların tüm hesaplarını bozduğunu yazdı.

M'Boro, Swensea ve West Brom'un da istediği Polonya asıllı Fransız oyuncu Timothee Kolodziejczak için Beşiktaş'ın yaptığı teklifin 3.5 milyon Euro olduğu ve geri çevrilemez olduğu iddia edildi.

Timothee Kolodziejczak kimdir?

25 yaşındaki Fransız stoper 2014 yılında 3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Fransa'nın Nice takımından Sevilla'ya transfer oldu. Seviila'da toplamda 91 resmi maçta forma giydi 3 gol attı, 1 asist yaptı. Fransa'nın alt kategori milli takımlarında 48 kez forma giydi. Bu sezon sadece 9 resmi maçta oynadı.