Beşiktaş'tan Olcay Şahan'a teşekkür

12 Ocak 2017 11:53

Siyah-beyazlılar, 5 sezon Beşiktaş forması giyen Olcay Şahan'a resmi siteden bir yazı yayınlayarak teşekkür etti.

Beşiktaş'ın açıklaması şöyle;

Beşiktaşımıza hizmet eden, sahada gösterdiği özveriyle herkesin takdirini toplayan, karakteriyle camiamızın sevgisini kazanan Olcay Şahan ile yollarımız ayrıldı.

5 sezondur formamızı terleten, fedakarlığını her koşulda sergileyen, 180 maçta sahada kulübümüzün başarısı için özveriyle mücadele eden, 35 gole imzasını atan Olcay Şahan'a bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, hizmetlerinin daima hatırlanacağını belirtiriz.