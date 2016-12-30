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Beşiktaş'tan Messia'a bir teklif daha

Beşiktaş, Brezilyalı savunmacı Manoel Messias için kulübü Crureiro’ya yeni bir teklifte daha bulundu.


30 Aralık 2016 09:54


Stoper arayışında şimdiye kadar Rakitsky, Messias ve Aguier’le temas kuran Beşiktaş, Brezilyalı savunmacı Messias için kulübü Crureiro’ya yeni bir teklifte daha bulundu.

Siyah-beyazlı yönetimin, 26 yaşındaki başarılı futbolcu için daha önce yaptığı teklifi 3 milyon 750 bin euroya çıkardığı aktarıldı. Yönetimin, Teknik Direktör Şenol Güneş’in kadrosunda görmek istediği Messias için Brezilya’dan gelecek cevabı beklemeye başladığı öğrenildi.

Cruzeiro kulübünün daha önce istediği bonservis bedelini 4 milyon 400 bin euroya çektiği ve kulüpler arasındaki pazarlıkların sürdüğü belirtildi. Messias için umutlu olan Beşiktaş’ın en geç iki hafta içinde bu transferi bitireceği kaydedildi.

Kaynak: Milliyet



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