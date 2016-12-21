23 Aralık 2016, Cuma
> Futbol > Beşiktaş'tan Mehmet Ekici atağı!

Beşiktaş'tan Mehmet Ekici atağı!

Siyah-Beyazlılar, Mehmet Ekici konusunda resmen Trabzonspor’un kapısını çaldı. Şenol Güneş Stadı’nın açılışı öncesinde Bordo-Mavililer’le görüşen Beşiktaşlı idarecilerin, “Eğer yeni kontrat için anlaşamazsanız bizim teklifimizi de dinleyin. Hem Mehmet hem de Trabzon kazansın” dediği ortaya çıktı.


21 Aralık 2016 09:37


Trabzonspor’la olan kontratı sezon sonunda sona erecek olan Mehmet Ekici için Galatasaray’ın ardından Beşiktaş da resmen devreye girdi. Geçen hafta Trabzon’da yapılan Şenol Güneş Stadı’nın açılışı için şehire davet edilen Siyah-Beyazlı yönetimin, tören öncesinde yapılan görüşmelerde Mehmet Ekici’nin durumunu da konuştuğu ortaya çıktı.

Beşiktaş kafilesinden bir idarecinin ilk olarak, “Yanlış anlamayın. Bunun için burada değiliz ama Mehmet Ekici’nin sözleşmesi konusunda bir girişiminiz var mı?” sorunusunu iletip, “Bunu soran Galatasaray cephesine de aynısını söyledik. Biz kendisine bir teklif yaptık. Ailesiyle konuşup son kararını verecek” cevabını aldığı öğrenildi.

‘Oyuncunun kararına saygılıyız’

Bu dialog sonrasında Beşiktaşlı yöneticilerden, “İki kulüp arasında çok iyi bir dostluk var. Biz oyuncuyla görüşmek istemiyoruz. Eğer Mehmet’le anlaşamazsanız o zaman bizim de teklifimizi bir dinleyin. Hem oyuncunun hem de Trabzon’un kazancına olur” karşılığının geldiği bildirildi. Bordo-Mavili idarecilerin ise bu konuyu, “Devre arasına kadar bize olumlu ya da olumsuz olarak yanıt verecek. Biz olumlu olacağını temenni ediyoruz. Ama oyuncunun kararına da saygılıyız” sözleriyle kapattığı belirtildi.

Trabzon’a da kazandırmak istiyor

Ekici’nin 3 sezondur formasını giydiği Trabzonspor’da kalmasını isteyen Başkan Muharrem Usta’nın tecrübeli oyuncuya, “Ocak ayında bize kararını bildir. Eğer gideceksen yol haritamızı ona göre belirleyeceğiz” dediği konuşuluyor. 26 yaşındaki futbolcunun ise milli formadan uzak kalması sebebiyle kariyerine başka bir takımda devam etmeye sıcak baktığı ve Beşiktaş’ın teklifine olumlu yaklaştığı öğrenilirken Trabzon’a da para kazandırmadan gitmek istemediği belirtildi.

Yeni 10 numara...

Kartal, Milan’a giden Jose Sosa’nın boşluğunu Mehmet Ekici’yle doldurmayı düşünüyor. Mehmet’i 2 yıl önce Werder Bremen’den 1.5 milyon Euro karşılığında transfer eden Trabzonspor’un, oyuncusuyla anlaşamaması halinde Siyah-Beyazlılar’ın sezon sonunda kontratı bitecek oyuncu için Bordo-Mavililer’e aynı parayı önerip ara transferde Kartal yapmayı planlıyor.

Kaynak: Fanatik

Etiket: Mehmet Ekici, Galatasaray, besiktas, trabzonspor, transfer haberleri



En Son Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Haberleri

Ryan Babel gerginliği bastı!

Ryan Babel gerginliği bastı!

Şampiyonlar Ligi finali, Vodafone Arena'ya geliyor

Şampiyonlar Ligi finali, Vodafone Arena'ya geliyor

Caceres transferinde Muslera devreye girdi

Caceres transferinde Muslera devreye girdi

Sosa transferinde son dakika

Sosa transferinde son dakika


İşte Advocaat'ın B planı!
Talisca'dan müjde!
Cavanda ve Josue için 'yetersiz' raporu
Gomez'i 'Gelde UEFA'yı kaldıralım' diye ikna edecek
Kicker: Mathias Sammers, Galatasaray'a gidiyor
Bruma'dan Galatasaray'a kötü haber

Haber Hakkında Yapılan Yorumlar

Toplam 0 Yorum

Bu habere henüz bir yorum yazılmamış. Bu habere yorum yazmak için tıklayın


EN SON HABERLER
Ryan Babel gerginliği bastı!


EN ÇOK OKUNANLAR
Menemen - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Menemen - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? - Ziraat Türkiye Kupası'nda bu akşam Menemen Belediyespor i...
Galatasaray'a menajerinden sürpriz Jonathas teklifi Galatasaray'a menajerinden sürpriz Jonathas teklifi - Kolbeinn'in yerine Edu Vargas ile anlaşan ve Şilili golcü...
Beşiktaş, Venezuela'nın Messi'sini alıyor Beşiktaş, Venezuela'nın Messi'sini alıyor - AS'ın Güney Amerika versiyonu Beşiktaş için Venezuela'nın...
Oumar Niasse, Trabzonspor yolunda Oumar Niasse, Trabzonspor yolunda - Everton'a kulüp tarihinin en pahalı üçüncü oyunsu olarak ...
10 numara için bir aday daha: Robin Quaison 10 numara için bir aday daha: Robin Quaison - Fenerbahçe'de 10 numara adaylarının ardı arkası kesilmiyo...
21 Aralık Çarşamba Şans Topu sonuçları 21 Aralık Çarşamba Şans Topu sonuçları - Milli Piyango İdaresi 21 Aralık 2016 şans topu çekilişind...
Martin Caceres için korkutan rakam Martin Caceres için korkutan rakam - Galatasaray'da stoper transferi için gündeme gelen isimle...
Çinliler Moussa Sow için çıldırdı Çinliler Moussa Sow için çıldırdı - Fenerbahçe'de eski günlerini hatırlatan Moussa Sow kıymet...
Galatasaray'da Dorin Rotariu heyecanı Galatasaray'da Dorin Rotariu heyecanı - Adı Galatasaray ile anılan Dorin Rotariu, sarı-kırmızılı ...
İrfan Can Kahveci'nin yeni takımı Başakşehir mi? İrfan Can Kahveci'nin yeni takımı Başakşehir mi? - İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Asbaşkanı Mustafa Saral...