21 Aralık 2016 09:37

Trabzonspor’la olan kontratı sezon sonunda sona erecek olan Mehmet Ekici için Galatasaray’ın ardından Beşiktaş da resmen devreye girdi. Geçen hafta Trabzon’da yapılan Şenol Güneş Stadı’nın açılışı için şehire davet edilen Siyah-Beyazlı yönetimin, tören öncesinde yapılan görüşmelerde Mehmet Ekici’nin durumunu da konuştuğu ortaya çıktı.

Beşiktaş kafilesinden bir idarecinin ilk olarak, “Yanlış anlamayın. Bunun için burada değiliz ama Mehmet Ekici’nin sözleşmesi konusunda bir girişiminiz var mı?” sorunusunu iletip, “Bunu soran Galatasaray cephesine de aynısını söyledik. Biz kendisine bir teklif yaptık. Ailesiyle konuşup son kararını verecek” cevabını aldığı öğrenildi.

‘Oyuncunun kararına saygılıyız’

Bu dialog sonrasında Beşiktaşlı yöneticilerden, “İki kulüp arasında çok iyi bir dostluk var. Biz oyuncuyla görüşmek istemiyoruz. Eğer Mehmet’le anlaşamazsanız o zaman bizim de teklifimizi bir dinleyin. Hem oyuncunun hem de Trabzon’un kazancına olur” karşılığının geldiği bildirildi. Bordo-Mavili idarecilerin ise bu konuyu, “Devre arasına kadar bize olumlu ya da olumsuz olarak yanıt verecek. Biz olumlu olacağını temenni ediyoruz. Ama oyuncunun kararına da saygılıyız” sözleriyle kapattığı belirtildi.

Trabzon’a da kazandırmak istiyor

Ekici’nin 3 sezondur formasını giydiği Trabzonspor’da kalmasını isteyen Başkan Muharrem Usta’nın tecrübeli oyuncuya, “Ocak ayında bize kararını bildir. Eğer gideceksen yol haritamızı ona göre belirleyeceğiz” dediği konuşuluyor. 26 yaşındaki futbolcunun ise milli formadan uzak kalması sebebiyle kariyerine başka bir takımda devam etmeye sıcak baktığı ve Beşiktaş’ın teklifine olumlu yaklaştığı öğrenilirken Trabzon’a da para kazandırmadan gitmek istemediği belirtildi.

Yeni 10 numara...

Kartal, Milan’a giden Jose Sosa’nın boşluğunu Mehmet Ekici’yle doldurmayı düşünüyor. Mehmet’i 2 yıl önce Werder Bremen’den 1.5 milyon Euro karşılığında transfer eden Trabzonspor’un, oyuncusuyla anlaşamaması halinde Siyah-Beyazlılar’ın sezon sonunda kontratı bitecek oyuncu için Bordo-Mavililer’e aynı parayı önerip ara transferde Kartal yapmayı planlıyor.