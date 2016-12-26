26 Aralık 2016 09:38

Beşiktaş, Brezilya'daki stoper arayışlarında sona geldi... bir süredir sol ayaklı stoper arayan siyah-beyazlılar son olarak Internacional'de kiralık olarak forma giyen Leandro Almeida için kulübü Palmeiras'a transfer teklifinde bulundu.

Internacional'le kiralık sözleşmesi biten ve Palmeiras'a dönen 29 yaşındaki Leandro Almeida için 1 milyon Euro teklif edildi.

Palmeiras'ın birkaç gün içinde Leandro Almeida için cevabını vereceği bildirildi.

Leandro Almeida kimdir?

29 yaşındaki Leandro Almeida, Brezilya'da Belo Horizonte şehrinde doğdu. Mineiro altyapısında yetişen Leandro Almeida, 2009 yılında Dinamo Kiev'e transfer oldu. Burada 4 yıl forma giydi.

4 yıl Avrupa'da kalan Leandro Almeida, daha sonra ülkesi Brezilya'ya geri döndü. Coritiba'ya transfer oldu. Oradan Palmeiras'a geçti. Palmeiras tarafından Internacional takımına kiralandı.

Leandro Almeida, bu sezon 2 maça çıktı. Sol ayaklı olan Leandro Almeida 1.88 boyunda. Leandro Almeida'nın transfermarkt değeri ise 1.5 milyon Euro olarak gösteriliyor.