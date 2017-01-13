13 Ocak 2017, Cuma
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Beşiktaş'tan Jorge Jesus açıklaması

Beşiktaş, dün Portekiz basınında takımın başına gelecek sezon Jorge Jesus'un geçeceği iddiası hakkında açıklama yaptı.


13 Ocak 2017 12:56

Portekiz basını dün ortaya bomba gibi bir iddia atmış ve Sporting Lizbon teknik direktörü Jorge Jesus'u Beşiktaş'a yazmıştı.

Siyah-beyazlılar, bugün resmi sitesinden bir açıklama yaparak bu haberi yalanladı.

Bugün bazı gazetelerde yer alan, Beşiktaş'ın yeni teknik direktör olarak Jorge Jesus ile görüştüğü haberleri gerçeği yansıtmamaktadır.

Teknik Direktörümüz Şenol Güneş, futbolcularımız ve tüm camiamızla kenetlenip, şampiyonluk yolunda adım adım ilerlediğimiz günlerde bu tarz haberlerin çıkması maksatlı ve manidardır.

Camiamızın bu haberlere itibar etmemesini önemle rica ederiz.

Saygılarımızla
Beşiktaş JK

İşte Portekiz basınında çıkan Jorge Jesus haberi;

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