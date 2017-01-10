Beşiktaş’tan Huntelaar atağı

10 Ocak 2017 10:12

Forvet transferi konusunda B Planı’nı hazırlayan Siyah-Beyazlılar, Almanya Bundesliga ekibi Schalke 04’ün Hollandalı golcüsü Klaas-Jan Huntelaar’a da kancayı taktı.

Menacerler aracılığıyla kulübe önerilen 33 yaşındaki futbolcuyu listesine ekleyen yönetimin, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tecrübeli futbolcu için kulübüne 1.5 milyon Euro’luk (5.7 milyon TL) teklifte bulunacağı bildirildi. Son 7 sezondur Schalke forması giyen Huntelaar’ın, Alman ekibinin sezon sonunda sona erecek olan sözleşmesini uzatmaya olumlu bakmadığı için Beşiktaş’a transfer olmaya sıcak baktığı konuşuluyor.

Bu sezon 3 golü var

Bundesliga ekibinde bu sezon Breel Embolo’nun yedeği konumunda bulunan Huntelaar, Schalke 04’te 10 karşılaşmaya çıkmıştı. Başarılı oyuncu, takımına 3 gol ve 1 asistlik katkı sağlamıştı.