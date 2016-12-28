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Beşiktaş'tan Eto'o için yeni teklif

Transfer çalışmalarına devam eden siyah beyazlıların gündeminde Eto'o ve Rakitsky var.


28 Aralık 2016 15:53


Beşiktaş'ın gündemini, Samuel Eto’o meşgul ediyor. Sezon başında da ismi siyah beyazlılarla anılan tecrübeli yıldız için, ikinci teklif yapıldı.

Kerim Frei’yı kiralık, Ömer Şişmanoğlu'nu bonservisiyle Antalyaspor’a öneren Beşiktaş, gelen olumsuz yanıtın ardından, teklifini Ömer Şişmanoğlu artı 1 milyon avro olarak güncelledi.

Başkan Fikret Orman'ın istediği Ukraynalı stoper Rakitsky için ise yüksek maliyetinden dolayı yeni çözüm aranıyor. Satın alma opsiyonuyla kiralanması için genç yıldızın kulübüyle görüşmeler sürüyor.

Çin'e transfer haberleri çıkan Quresma'nın menajeriyle de görüşen yönetim, tecrübeli kanat oyuncusunun yeni kontratında yazacak maaş, 7.3 milyon Türk Lirası olarak belirledi.

Portekizli yıldız, Beşiktaş’ta geçireceği 3 yıl için 22 milyon Türk Lirası alacak.

Etiket: Antalyaspor Fikret Orman Kerim Frei Ömer Şişmanoğlu



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