Beşiktaş'tan 6-0'lık zafer

25 Aralık 2016 14:15

Beşiktaş'ın hentbol, basketbol ve futbol takımları, dün oynadığı 6 karşılaşmadan da 6 galibiyet çıkardı.ü

Siyah-Beyazlılar'ın erkek futbol takımı Gaziantepspor'u 1-0 ile geçerken kadın futbol takımı ise Kireçburnu Gençlik ve Spor Kulübü'nü aynı skorla mağlup etti.

Basketbol branşından da 3 galibiyet elde eden Siyah-Beyazlılar'da Beşiktaş Sompo Japan, Gaziantep Basketbol'u 67-60, kadın basketbol takımı ise deplasmanda BOTAŞ'ı 72-41 yenmesini bildi.

Beşiktaş RMK Marine ise Engelli Yıldızlar'ı 65-59 mağlup etti.

Hentbolda ise Beşiktaş Mogaz, deplasmanda Milli Piyango Spor kulübü'nü 36-21'lik skorla devirdi.

Bu sonuçların ardından Beşiktaş,dün oynadığı futbol, basketbol ve hentbol müsabakalarındaki bütün karşılaşmaları kazanmış oldu.