02 Ocak 2017 01:20

Bir süredir adı Mehmet Ekici ile anılan Beşiktaş'ın sürpriz bir hamle yaptığı ve Osmanlıspor forması giyen Badou N'Diaye için teklif hazırladığı iddia edildi.

Beşiktaş'ın bir süredir Senegalli oyuncuyu izlediği, Şenol Güneş'in de olumlu rapor verdiği oyuncu için girişimlerin başladığı belirtildi.

Jose Sosa'nın ayrılmasıyla sezon başından beri 10 numara boşluğunu bir türlü dolduramayan Beşiktaş'ın N'Diaye'yi alarak bu sıkıntıyı çözmek istediği bildirildi.

Bu arada Malaga’nın da Ndiaye için teklif yaptığı İspanyol Estado Deportivo gazetesi tarafından iddia edildi.

Badou N'Diaye kimdir?

Osmanlıspor'da forma giyen Badou N'Diaye, 2015 yılında Bodo Glimt takımından 350 bin Euro karşılığında transfer edildi.

Osmanlıspor'da iki sezondur gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Badou N'Diaye, bu sezon 29 maçta 6 gol atıp, 3 asist gerçekleştirdi.

Badou N'Diaye'nin 2018 yılına kadar Osmanlıspor ile sözleşmesi bulunuyor.