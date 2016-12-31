31 Aralık 2016 09:34

Bunların 10'u bu sezon 10'u ise geçen sezon gerçekleşti. Güneş ikinci sezonunda 4'üncü transfer dönemine girerken şimdiye kadar hiç oyuncu ismi vermedi. Bunun üzerine 2 sezondaki tüm isimleri yönetim transfer etti. Güneş bazı isimleri "istemiyorum" diye veto etti. Bazı isimleri ise Başkan Orman, "ben istiyorum" diye aldı.

FİKRET ORMAN'IN KENDİ İNSİYATİFİYLE ALDIKLARI

İnler: Sosa gidince Güneş 10 numara istedi. Orman "en beğendiğim isim. 10 numarada oynar. Heryerde de oynar" diyerek İnler'i aldı. Güneş "skora katkısı yok" dediği İnler için "satılabilir" raporu verdi.

Boyko: Orman bizzat transfer etti. Güneş, "konuşacak birşey yok. Başkan aldı" diyerek Ukraynalı kalecinin transferinden önce kendisiyle görüşme talebini bile reddetti.

Aras: Boyko gibi Orman'ın şahsi transferi. "Çok umutluyum" diye aldı. Güneş ise görür görmez, "sopa yutmuş gibi. Hiç kıvrak değil. Hiç şansı yok" diye daha ilk idmanda notunu verdi.

Tosic: Güneş daha takımın başına gelmeden önce Orman tarafından bizzat alınmıştı.

GÜNEŞ'İN TRANSFERLERİNİ VETO ETTİKLERİ

Marcelo: Geçen sezon devre arasında kiralanan Marcelo'nun bonservisine 2 milyon euro verilmesine Güneş onay vermedi. Ama yönetim Hannover'le çoktan anlaşmıştı.

Fabri: Ospina ve kendisi gibi ayaklarına hakim bir kaleci istedi. Yönetim Sambade'nin kefil olduğu Fabri'yi aldı. Fabri transferinde etkili olmak Sambade'nin sonu oldu. Güneş, İspanyol kaleci antrenörüyle çalışmak istemedi.

Quaresma: Q7 ismi gündeme gelince Güneş, "başa bela adam istemiyorum" dedi. Orman ise "taraftar seviyor. Bana da söz verdi" diyerek, hocayı ezerek getirdi.

Alexis: Güneş'e Celta'da oynayan Cabral'ı izletip, Alexis'i getirdiler. Tecrübeli teknik adam yarım sezon çalıştığı İspanyol stoper için "Franco'dan bilr kötüydü" yorumunu yaptı.

GÜNEŞ'İN ÖNCE HAYIR SONRA EVET DEDİKLERİ

Aboubakar: Gomez'in dönmeyi reddetmesi üzerine Orman, Güneş'in geçen sezon Gomez ve van Persie'yi veto ederken söylediği sözlerden yola çıkıp Aboubakar'ı aldı. Güneş, Kamerunluyu veto etmedi. Sözleşmesinin kiralık olmasını istedi.

Adriano: İspanya'dan kendisine "sürekli sakat" raporu verilince Güneş, Brezilyalı oyuncuyu istemedi. Ama rakamlar sonrasında "başka şekillerde değerlendiririm" dedi.

Atınç: Güneş'e göre Beşiktaş'ta oynaması imkansız. Leipzig'in verdiği rakam rüya gibi. Sadece Şampiyonlar Ligi'nin alt yapı kuralı nedeniyle dönüşüne evet dedi.

Gomez: van Persie ile anlaşacakken F.Bahçe'nin araya girmesiyle Gomez gündeme geldi. Güneş, "sakat ve yaşlı. Artık yavaş" diyerek Gomez'i veto etti. Bu sezon başında ise "ne yapıp edip elde tutalım" diyerek Başkan Orman'ı ricacı oldu. Gomez'in takıma dönmemesinin nedenlerinden birisinin de Güneş'in kendisine güvenmemesi olduğu iddia edilir durur.

GÜNEŞ'İ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATANLAR

Rhodolfo: Uzun boylu ve topu oyuna sokabilecek Ersan Gülüm'e partner istedi. Yönetim Brezilya'dan Rhodolfo'yu getirdi. Güneş ilk idmana çıktığında yaptığı hareketler sonrasında Rhodolfo'nun Brezilyalı olduğuna inanmadı.

Beck: Sağ beke takviye istedi. Beck ismi gündeme gelince Güneş, "Alman her zaman iş yapar" dedi. Kabul etti. Sezon biter bitmez ilk isteği "sağ bek" oldu.

GÜNEŞ'İN KESİN OLARAK İSTEDİĞİ İSİMLER

Caner: Pereira daha kadro dışı bırakınca Caner'e kafayı taktı. Inter gözden çıkardığında ise hiç vakit kaybetmedi.

Gökhan Gönül: İki sezonda Güneş'in belki de adını vererek Başkan Orman'dan istediği tek isim oldu.

Utku: Gönül gibi Güneş'in özel ilgisi üzerine transfer edildi.

Sosa: Bilic döneminde sağ ve sol açıkta kullanıldığı maçlarda bile Sosa'ya hayran olan Güneş göreve gelir gelmez ilk olarak Arjantinlinin bonservisinin alınmasını istedi.

VE TALISCA!

Talisca: Orman yönetimi Talisca için Benfica ile anlaşınca Güneş videolarını izlediği Brezilyalılar hayran kaldı. "Bonservisini alamıyorsanız, bari 2 yıllığına kiralayın" diyerek yönetime ricacı oldu.