Beşiktaş'ta transfer çekişmesi

13 Ocak 2017 01:28

Bunlar açıklamalara da yansıyor. Ligin ilk yarısı devam ederken Şenol Güneş bir açıklama yapmış ve "forvete ihtiyacımız yok" demişti. Buna rağmen Samuel Eto'o için şartları zorlamaya girişmişti. Bu kez Güneş, "Cenk sakatlansa forvete koyacak adamım yok" diyerek forvet alınmasını zorunlu kıldı. Bunun üzerine Orman da yöneticileri aracılığıyla Güneş'e, "forvetimiz var. Talisca da geldi" diyerek mesaj gönderdi. Transferleri genelde kendi kafasına göre yapan Orman'ın forvet transferine sıcak bakmadığı bildirildi.

ORMAN: ANTALYASPOR'LA ALIŞ-VERİŞ BUNDAN BÖYLE BİTTİ

Samuel Eto'o konusunda yaşananlar en çok Rıza Çalımbay'ı vurdu... Rhodolfo, Veli Kavlak ve Ömer Şişmanoğlu ile görüşen Çalımbay, Veli ile Ömer'i Antalyaspor forması giymeye ikna etmişti. Fakat Başkan Ali Şafak Öztürk'ün yaptığı çıkış sonrasında Fikret Orman resti çekti. Orman, "Bundan sonra Antalyaspor'dan alacak oyuncum da, verecek oyuncum da kalmadı" diyerek Akdeniz ekibiyle ipleri tamamen kopardı.