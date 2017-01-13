13 Ocak 2017, Cuma
> Beşiktaş > Beşiktaş'ta transfer çekişmesi

Beşiktaş'ta transfer çekişmesi

Şenol Güneş ile Fikret Orman arasında sürekli bir transfer çekişmesi yaşanıyor...


13 Ocak 2017 01:28

Bunlar açıklamalara da yansıyor. Ligin ilk yarısı devam ederken Şenol Güneş bir açıklama yapmış ve "forvete ihtiyacımız yok" demişti. Buna rağmen Samuel Eto'o için şartları zorlamaya girişmişti. Bu kez Güneş, "Cenk sakatlansa forvete koyacak adamım yok" diyerek forvet alınmasını zorunlu kıldı. Bunun üzerine Orman da yöneticileri aracılığıyla Güneş'e, "forvetimiz var. Talisca da geldi" diyerek mesaj gönderdi. Transferleri genelde kendi kafasına göre yapan Orman'ın forvet transferine sıcak bakmadığı bildirildi.

ORMAN: ANTALYASPOR'LA ALIŞ-VERİŞ BUNDAN BÖYLE BİTTİ

Samuel Eto'o konusunda yaşananlar en çok Rıza Çalımbay'ı vurdu... Rhodolfo, Veli Kavlak ve Ömer Şişmanoğlu ile görüşen Çalımbay, Veli ile Ömer'i Antalyaspor forması giymeye ikna etmişti. Fakat Başkan Ali Şafak Öztürk'ün yaptığı çıkış sonrasında Fikret Orman resti çekti. Orman, "Bundan sonra Antalyaspor'dan alacak oyuncum da, verecek oyuncum da kalmadı" diyerek Akdeniz ekibiyle ipleri tamamen kopardı.

Kaynak: Fotospor

Etiket: Beşiktaş, Fikret Orman, Şenol Güneş


En Son Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Haberleri

Aatıf transferinde ilginç gelişme!

Aatıf transferinde ilginç gelişme!

Rhodolfo, Galatasaray'a transfer oluyor mu?

Rhodolfo, Galatasaray'a transfer oluyor mu?

Aziz Yıldırım'dan Advocaat'a sürpriz teklif!

Aziz Yıldırım'dan Advocaat'a sürpriz teklif!

Bruma'nın menajeri son kez İstanbul'a çağrıldı

Bruma'nın menajeri son kez İstanbul'a çağrıldı


Podolski transferinde son dakika!
Beşiktaş'ta transfer çekişmesi
Emmanuel Adebayor'a Galatasaray'dan transfer teklifi
Beşiktaş'a sürpriz sol bek!.. Ridgeciano Haps imzalıyor
Advocaat, Emenike ve Van Der Wiel'in biletini kesti!
Beşiktaş'ta Mehmet Ekici kaosu

Haber Hakkında Yapılan Yorumlar

Toplam 0 Yorum

Bu habere henüz bir yorum yazılmamış. Bu habere yorum yazmak için tıklayın


EN SON HABERLER
Aatıf transferinde ilginç gelişme!


EN ÇOK OKUNANLAR
Tolgay, Fenerbahçe'ye mesaj gönderdi: Anlaşın geleyim! Tolgay, Fenerbahçe'ye mesaj gönderdi: Anlaşın geleyim! - Adı Mehmet Ekici'nin transferinde takasta kullanılacak is...
Alan Patrick transferini Mario Been'in görüşmesi netleştirecek Alan Patrick transferini Mario Been'in görüşmesi netleştirecek - Mehmet Ekici transferinin yatmasından sonra Fenerbahçe yö...
Beşiktaş, Fernandes'in rövanşını alacak Beşiktaş, Fernandes'in rövanşını alacak - Rus MK, Beşiktaş'ın Manuel Fernandes ile Lokomotif Moskov...
Galatasaray, Ahmet Çalık'ı transfer etti Galatasaray, Ahmet Çalık'ı transfer etti - Galatasaray, Ahmet Çalık transferi için Gençlerbirliği ve...
Beşiktaş'ta Emenike bombası Beşiktaş'ta Emenike bombası - Fenerbahçe'nin elden çıkarmak istediği Emmanuel Emenike'n...
Galatasaray'a 1.60'lık yıldız Galatasaray'a 1.60'lık yıldız - Galatasaray, geçtiğimiz yıllarda da gündeme gelen Mostafa...
''Mehmet Ekici bizim oyuncumuz'' ''Mehmet Ekici bizim oyuncumuz'' - Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ali Rıza Egemen,...
Sneijder'in menajerinden bu kez de Wolfswinkel teklifi Sneijder'in menajerinden bu kez de Wolfswinkel teklifi - Wesley Sneijder'in menajeri Guido Albers, Galatasaray'a R...
Galatasaray'da dört isimde son durum Galatasaray'da dört isimde son durum - Galatasaray'da stoper bölgesi transferi için düşünülen dö...
Aboubakar gidecek, Mitrovic gelecek Aboubakar gidecek, Mitrovic gelecek - Porto'nun Aboubakar'ın kiralık sözleşmesinin feshedilmesi...