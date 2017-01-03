03 Ocak 2017 00:46

Beşiktaş'ta tam anlamıyla bir Holger Badstuber şoku yaşanıyor...

Sezon başında hemen her konuda anlaşmaya varılmışken gelen "sakat" raporları üzerine Alman oyuncunun transferi gerçekleşmemişti.

Gelinen noktada Badstuber ismi yeniden gündeme gelirken, Alman oyuncu için Bayern'in Manchester City ile görüşmelerde bulunması kulüp için şaşkınlık yarattı.

İlk aday Timothee Kolodzjczak ama...

Beşiktaş'ta stoper transferi için Sevilla'da forma giyen Timothee Kolodzjczak bir numaralı aday konumunda... fakat el atılan neredeyse tüm isimlerin Türkiye'deki güvenliği bahane ederek transfere hayır demesi yönetimi köşeye sıkıştırmış durumda.

Kolo için yapılan temaslarda da bu durum gündeme geldi. Yönetim ise bunun üzerine Ryan Babel gibi Türkiye'yi bilen veya Süper Lig'de oynayan bir isimle sıkıntıyı çözmek amacında.

Titi ismi gündeme geldi

İlk etapta Ahmet Çalık ismi gündeme gelirken, ortaya çıkan 4 milyo Euro'lar Beşiktaş'a geri adım attırdı.

Gündeme gelen sürpriz isimse Kasımpaşalı Titi oldu. Güneş'in istediği gibi sol ayaklı bir stoper olan ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Brezilyalı stoper için ilk temaslar menajeri ile kuruldu. Beşiktaş'ta forma giymek istediğini söyleyen Titi, sözleşmesinde yer alan opsiyonu ise kullanmayacağını Kasımpaşa yönetimine iletti. Kasımpaşa yönetimi ise şu anda Beşiktaş'ın teklifini bekliyor.