03 Ocak 2017, Salı
> Beşiktaş > Beşiktaş'ta Titi sürprizi!

Beşiktaş'ta Titi sürprizi!

Beşiktaş'a sezon başında sakat diye alınmayan Holger Badstuber, Manchester City'nin gündemine girdi. Stoperdeki ilk aday Timothee Kolodzjczak konusunda ise rakamlardan çok İstanbul'da yaşananlar engel teşkil ediyor. Bu gelişmeler ışığında gündeme gelen son isim Kasımpaşa'dan Titi oldu.


03 Ocak 2017 00:46


Beşiktaş'ta tam anlamıyla bir Holger Badstuber şoku yaşanıyor...

Sezon başında hemen her konuda anlaşmaya varılmışken gelen "sakat" raporları üzerine Alman oyuncunun transferi gerçekleşmemişti.

Gelinen noktada Badstuber ismi yeniden gündeme gelirken, Alman oyuncu için Bayern'in Manchester City ile görüşmelerde bulunması kulüp için şaşkınlık yarattı.

İlk aday Timothee Kolodzjczak ama...

Beşiktaş'ta stoper transferi için Sevilla'da forma giyen Timothee Kolodzjczak bir numaralı aday konumunda... fakat el atılan neredeyse tüm isimlerin Türkiye'deki güvenliği bahane ederek transfere hayır demesi yönetimi köşeye sıkıştırmış durumda.

Kolo için yapılan temaslarda da bu durum gündeme geldi. Yönetim ise bunun üzerine Ryan Babel gibi Türkiye'yi bilen veya Süper Lig'de oynayan bir isimle sıkıntıyı çözmek amacında.

Titi ismi gündeme geldi

İlk etapta Ahmet Çalık ismi gündeme gelirken, ortaya çıkan 4 milyo Euro'lar Beşiktaş'a geri adım attırdı.

Gündeme gelen sürpriz isimse Kasımpaşalı Titi oldu. Güneş'in istediği gibi sol ayaklı bir stoper olan ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Brezilyalı stoper için ilk temaslar menajeri ile kuruldu. Beşiktaş'ta forma giymek istediğini söyleyen Titi, sözleşmesinde yer alan opsiyonu ise kullanmayacağını Kasımpaşa yönetimine iletti. Kasımpaşa yönetimi ise şu anda Beşiktaş'ın teklifini bekliyor.

Kaynak: Fotospor

Etiket: titi, beşiktaş



En Son Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Haberleri

Galatasaray'da Bruma'nın alternatifleri

Galatasaray'da Bruma'nın alternatifleri

Fenerbahçe'nin bedava yarışı

Fenerbahçe'nin bedava yarışı

Fenerbahçe için Ospina iddiası

Fenerbahçe için Ospina iddiası

van der Wiel'e çifte şok

van der Wiel'e çifte şok


'En doğrusunu Fenerbahçe yaptı'
Muhammed Demirci'nin serbest düşüşü devam ediyor
Oğuzhan'ın menajerinden 10 numara için Biseswar teklifi
Beşiktaş'ta Titi sürprizi!
Luigi Datome: İstanbul'da gezmeye devam edeceğim
Emenike için yönetimin umudu Aykut Kocaman

Haber Hakkında Yapılan Yorumlar

Toplam 0 Yorum

Bu habere henüz bir yorum yazılmamış. Bu habere yorum yazmak için tıklayın


EN SON HABERLER
Emmanuel Mas İstanbul'da


EN ÇOK OKUNANLAR
Fenerbahçe'ye Ukrayna'dan ikinci isim Fenerbahçe'ye Ukrayna'dan ikinci isim - Zorya'dan Oleksandr Karavaev'i kiralayak devre arasının i...
Oleksandr Karavaev tercihi şaşırttı Oleksandr Karavaev tercihi şaşırttı - Fenerbahçe'nin "piyango" transferi Oleksandr Karavaev tra...
Galatasaray'da öncelik bu isimlerde! Galatasaray'da öncelik bu isimlerde! - Galatasaray'ın transfer listesindeki Türk yıldızlar ön pl...
İlhan Cavcav'ın Beşiktaş hamlesi Galatasaray'ı kızdıracak İlhan Cavcav'ın Beşiktaş hamlesi Galatasaray'ı kızdıracak - Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav, Galatasaray'ın isted...
Trabzonspor 3 transfer yaptı! Trabzonspor 3 transfer yaptı! - Trabzonspor’un devre arası transferinde el sıkıştığı Emma...
Kolbeinn Sigthorsson'a Bursaspor talip oldu Kolbeinn Sigthorsson'a Bursaspor talip oldu - Galatasaray'ın kiralık sözleşmesini feshederek Nantes'a g...
Trabzonspor'a Dmitri Poloz önerisi Trabzonspor'a Dmitri Poloz önerisi - Menajer Marco Kırdemir, Rostova'da forma giyen golcü oyun...
Trabzonspor, Joao Pereira'yı borsaya bildirdi! Trabzonspor, Joao Pereira'yı borsaya bildirdi! - Trabzonspor, Portekizli sağ bek oyuncusu Joao Pereira ile...
Lig TV, Mehmet Ekici'nin yeni takımını açıkladı Lig TV, Mehmet Ekici'nin yeni takımını açıkladı - Mehmet Ekici ve kulübü Trabzonspor'la her konuda anlaşan ...
Beşiktaş'ta yeniden Badou N'Diaye sesleri Beşiktaş'ta yeniden Badou N'Diaye sesleri - Beşiktaş, sezon başında da gündeme gelen Badou N'Diaye iç...