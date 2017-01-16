16 Ocak 2017, Pazartesi
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Beşiktaş'ta son dakika! Ryan Babel...

Beşiktaş'ta Ryan Babel'in lisans sorunu çözüme kavuştu.


16 Ocak 2017 14:04

Beşiktaş, yeni transferi Ryan Babel’in lisansını çıkarttı. Hollandalı futbolcu, görev verilmesi halinde bu akşam oynanacak Osmanlıspor karşılaşmasında forma giyebilecek.

Beşiktaş’ta Osmanlıspor maçı öncesi Ryan Babel sevinci yaşanıyor. Deportivo ile sözleşmesi sona eren Hollandalı futbolcuyu devre arasında takıma dahil eden Beşiktaş, Osmanlıspor karşılaşması öncesinde Babel'in lisansını da çıkardı. 30 yaşındaki futbolcu, Teknik Direktör Şenol Güneş’in şans vermesi halinde bu akşam oynanacak Osmanlıspor karşılaşmasında oynayabilecek.

Kaynak: DHA

Etiket: Beşiktaş, Ryan Babel


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