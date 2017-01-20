20 Ocak 2017, Cuma

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Beşiktaş'ta sıra golcülere geldi

Beşiktaş’ta Kerim Frei dün sürpriz bir şekilde Birmingham’a gönderildi. Quaresma ise sözleşmesini 2020’ye kadar uzatma konusunda yönetimle el sıkıştı. Şimdi tüm gözler, Fikret Orman’ın bizzat ilgilendiği forvet transferine çevrildi. Listede dünyaca ünlü iki aday var: Fernando Torres, Jackson Martinez.


20 Ocak 2017 10:07

Siyah-Beyazlılar’da dün hareketli saatler yaşandı. Herkes golcü transferini beklerken, Beşitaş’tan KAP’a sürpriz bir açıklama geldi. Bir türlü Şenol Güneş’in gözüne giremeyen Kerim Frei, 2.7 milyon Euro’ya (11 milyon TL) İngiltere Championship (2. Lig) takımlarından Birmingham’a satıldı.

Yönetim, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Quaresma’yla ise 2020 yılına kadar el sıkıştı. Bu gelişmeler sonrası tüm gözler, sabırsızlıkla beklenen forvet transferine çevrildi. Başkan Fikret Orman bu konuyla bizzat ilgileniyor.

Hedef Gomez etkisi

Başkanın hedefi, Demba Ba ve Mario Gomez’de olduğu gibi taraftarları heyecanlandıracak, Beşiktaş’a büyük katkı sağlayacak ünlü bir ismi takıma kazandırmak. Listede dünya çapında iki
golcü var. Bunlardan biri Atletico Madrid’li Fernando Torres.

Başkan Orman, İspanyol yıldızı ilk etapta kiralayıp, Finansal Fair Play anlaşmasının biteceği sezon sonunda ise bonservisini almak amacında. Ayrıca başka talipleri olmasına rağmen henüz kimseyle anlaşamayan Guangzhou’nun yıldızı Jackson Martinez’den de umut kesilmedi. Bu konuda da girişimler devam ediyor.

Kaynak: Fanatik



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