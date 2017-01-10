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Beşiktaş'ta şaşırtan transfer gelişmesi

Beşiktaş'ın transfer gündemine şaşırtıcı bir şekilde Ersan Gülüm girdi.


09 Ocak 2017 23:51

Geçtiğimiz sezonun devre arasında 7 milyon Euro'ya Çin Kulübü Hebei Fortune'a giden Ersan, Beşiktaş Yönetimini arayıp geri dönmek istediğini iletti. Bu isteğe şaşıran Beşiktaş Yönetimi ise daha dört gün önce Mitrovic'i 4.2 milyon Euro gibi astronomik bir rakama aldığı için bu teklife ne diyeceğini şaşırdı.

Ersan'a kapıları kapatmayan ve bu isteği değerlendirme kararı alan yönetim, eski stoperini 1.5 yıl kiralık olarak geri alma fikrini değerlendirmeye aldı. Ancak Mitrovic'e ödenen 4.2 milyon Euro bonservis bedelinden sonra Ersan Gülüm için Çin kulübüne para ödemeyi düşünmeyen transfer komitesi ilk etapta oyuncunun kiralama bedelini kendisinin halletmesini istedi ve beklemeye geçti. Ersan Gülüm, kulübü Hebei Fortune ile kiralama veya bonservisini alma sorunun çözüme kavuşturursa Beşiktaş'a 1 yıl sonra geri dönecek.

ERSAN GÜLÜM İLE BERABER 6 STOPER

Diğer yandan Ersan Gülüm'ün de transfer edilmesi halinde Siyah-Beyazlı takımda 6 stoper birden forma mücadelesi vermeye başlayacak. Teknik direktör Şenol Güneş'in oyuncu sayısı çok fazla diyerek yönetimden 5 oyuncunun gönderilmesini istemesine rağmen yine stoper transferinin gündeme gelmesi akıllara yeniden Mitrovic transferi sonrası yapılan eleştirileri getirdi. Şenol Güneş'in özellikle sol ayaklı ve hızlı stoper istemesine rağmen sağ ayaklı Mitrovic'in alınmış olması Ersan için Güneş'in de istekli olduğu şeklinde yorumlandı.

Marcelo, Tosic, Atınç, Rhodolfo ve Mitrovic'ten sonra Ersan Gülüm de transfer edilirse 6 stoper olacağı için Tosic'in tamamen sol bek olarak düşünüleceği ve Şenol Güneş'in istediği sol bek transferinin rafa kaldırılacağı gelen bilgiler arasında. Bu arada gönderilmesi düşünülen Rhodolfo'nun gitmek istememesi de teknik direktör Şenol Güneş'i düşündüren bir başka konu. Sakatlığını atlattıktan sonra istenilen performansa gelemeyen Rhodolfo, Şenol Güneş tarafından kadroda düşünülmediği gibi olası Ersan transferinde takımda son yedek konumununa düşeceği için gitmesi konusunda ısrarcı olunacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Etiket: ersan adem gülüm, beşiktaş


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