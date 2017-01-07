07 Ocak 2017, Cumartesi
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Beşiktaş'ta sakatlık şoku!

Spor Toto Süper Lig'de sezonun ikinci bölümüne Antalya'da hazırlanan Beşiktaş, çalışmalarını sürdürdü.


07 Ocak 2017 13:56

Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde, konakladığı otelin sahasında teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde çalışan Beşiktaş'ın sabah antrenmanı 1 saat 20 dakika sürdü.

İdmana topla istasyonlardan kurulu parkurda çabukluk çalışarak başlayan siyah-beyazlı futbolcular, daha sonra yarı sahada çift kale maç yaptı. Çift kale maç sırasında teknik direktör Şenol Güneş, zaman zaman oyunu durdurarak futbolcularına uyarılarda bulundu.

Antrenman bittikten sonra Ricardo Quaresma, Oğuzhan Özyakup, Olcay Şahan, Cenk Tosun ile Tolgay Arslan, kısa süre frikik ve şut çalışması yaptı. Beşiktaş, çalışmalarına akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.

Gökhan Gönül yarıda bıraktı

Beşiktaş'ın milli oyuncusu Gökhan Gönül, antrenmanda sakatlandı. Çift kale maçta aldığı darbe sonucu sakatlık geçiren Gökhan Gönül'ün, tedbir amaçlı idmanı bıraktığı belirtildi.

Beşiktaş'ın Sırp oyuncusu Dusko Tosic de sakatlığından dolayı tedbir amaçlı takımdan ayrı koştu. Sakatlıkları bulunan Ömer Şişmanoğlu ile Necip Uysal da antrenmana katılmadı.

Etiket: Beşiktaş, Gökhan Gönül


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