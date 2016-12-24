24 Aralık 2016 21:12

Spor Toto Süper Lig'in 16. hafta maçında Beşiktaş kendi sahasında Gaziantepspor'u ağırladı.

Mücadelenin 78. dakikasında Beşiktaş, ceza sahasında hava topuna yükselirken Aboubakar'a yapılan faul neticesinde penaltı kazandı.

Topu eline alan Oğuzhan Özyakup, beyaz noktaya doğru ilerlerken Cenk Tosun penaltı atışını kullanmak istediğini belirtti. Araya giren Quaresma oldu ve Oğuzhan'a "Bırak Cenk kullansın" dedi ancak Oğzuhan topu bırakmadı ve penaltıyı ısrarla kullanmak istediğini yeniledi.

Oğuzhan Özyakup'un kullandığı penaltı ise Gökhan Değirmenci'nin kurtarışı ile topu çeldi.