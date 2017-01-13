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Beşiktaş'ta Mehmet Ekici kaosu

Beşiktaş'ta tam bir Mehmet Ekici kaosu yaşanıyor...


13 Ocak 2017 00:53

Siyah-beyazlı yöneticiler Trabzonsporlu oyuncuyu istemediklerini açıklıyor. Teknik direktör Şenol Güneş "işime yaramaz" diyor. Ama Trabzonspor cephesi sürekli olarak Ekici için Fenerbahçe kadar Beşiktaş'ın da devrede olduğu açıklamasını yapıyor. Bunun nedeni ise Başkan Fikret Orman'ın çok beğendiği Ekici'yi takas yoluyla alma ihtimalini kaçırmak istememesi. Aralarında iyi ilişkilerin bulunduğu Muharrem Usta'yla takas ihtimallerini konuşan Orman'ın, "Mehmet'i ben alırım. Hoca oynatır. Oynatmaz. Onun bileceği iş" diyerek çalışmaları sürdürdüğü belirtildi.

GÜNEŞ'İN İSTEDİĞİ ESKİ F.BAHÇELİ SPORTING'E TRANSFER OLDU

Şenol Güneş'in U-21 Milli Takımı'nda görüp beğendiği ve transfer edilmesini istediği Merih Demiral, Sporting Lizon'un yolunu tuttu. F.Bahçe ile sözleşmesi bittiği için sezon başında Alcananse yolunu tutan Merih, burada gösterdiği performansla sadece Güneş'in değil Braga ve Nacional gibi Portekiz Liginin diğer önemli takımlarının da dikkatini çekmişti.

Kaynak: Fotospor

Etiket: Beşiktaş, Mehmet Ekici haberleri, son dakika transfer haberleri Beşiktaş


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