02 Ocak 2017 10:43

Teknik direktör Şenol Güneş’in raporu doğrultusunda takıma yeni bir stoper kazandırmak için çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlılar, uzun süredir Shakhtar Donetsk’li Yaroslav Rakitsky için yaptıkları çalışmalardan sonuç çıkaramadı.

Rakitsky’le menaceri aracılığıyla el sıkışan Siyah-Beyazlılar, futbolcunun kulübünün 8 milyon Euro’luk bonservis ücretinde ısrarcı olması sonrasında yönetim, bu ismi askıya aldı. Bu gelişmenin ardından transferden sorumlu yönetici Umut Güner, listesinde B Planı olarak yer alan Almanya Bundesliga devi Bayern Münih’in 27 yaşındaki yıldızı Holger Badstuber’in peşine düştü. Güner’in, Bayern Yönetimi’yle görüşmelere başladığı bildirildi.

Ancelotti forma vermiyor

Stuttgart’ın genç takımından 2002 yılında Bayern Münih’e kazandırılan Badstuber, 2009 yılından itibaren A takımında formasını giydiği Almanya Bundesliga devinde birçok başarıya imza attı. Bayern’in 2012-13 sezonunda; Almanya Kupası, Bundesliga, Almanya Süper Kupa ve Şampiyonlar Ligi’ni kazanarak 4’te 4 yaptığı dönemde kendisini ispat eden başarılı savunmacı, son dönemde ise üst üste yaşadığı sakatlıklar sebebiyle takımından sık sık uzak kalmıştı. Diz ve ayak bileğinden yaşadığı problemlerden dolayı sıkıntı yaşasa da bu sezon geri dönen 27 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Carlo Ancelotti’den şans bulamamıştı.

Sözleşmesi bitiyor...

Bu sezon Bayern Münih formasını sadece 3 maçta giyebilen 27 yaşındaki stoper, kariyerine sürekli olarak forma giyebileceği bir takımda devam etmeye sıcak bakıyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tecrübeli isim için kulübü Bayern Münih’in takımdan ayrılması konusunda yardımcı olabileceği ve bu oyuncuyu Siyah-Beyazlılar’a sembolik bir ücret karşılığında gönderebileceği bildirildi. Stoper hattına ek olarak sol bek bölgesinde de görev yapabilen Badstuber, geriden oyun kurma özelliğiyle de tanınıyor.