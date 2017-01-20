20 Ocak 2017, Cuma

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Beşiktaş'ta hayaller Bayern Münih

Beşiktaş Başkan Fikret Orman, Bayern Münih'teki sistemi getirmek istiyor.


20 Ocak 2017 01:52

Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman'ın hedefi kulübün Bayern Münih gibi içeriden gelen futbolcular tarafından yönetilmesi... her kademede eğitimli, bilgili ve donanımlı eski bir futbolcunun görev alması. Bu sayede futbolu gerçek anlamda bilen isimlerle Beşiktaş'a çağ atlatmak.

Beşiktaş'ın uygulamak istediği Bayern Münih modelinde ilginç noktalar dikkat çekiyor. Bayern'de asıl başkan Karl Hopfner. Fakat Almanya'da bile bu ismi çok kişi bilmez. Çünkü herkes kulübü Ulli Höness'in (sözleşmesi 2021'de bitiyor) yönettiğini bilir. Çünkü Hopfner parayı veren kişi olarak ayrıca denetleme kurulu başkanlığı görevini de yapar. Orman'ın kendisine ve kendisinden sonra gelen başkanlara biçtiği rolde bu.

Kaynak: Fotospor

Etiket: Beşiktaş, Bayern Münih, Fikret Orman



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