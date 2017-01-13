13 Ocak 2017, Cuma
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Beşiktaş'ta forvete 3 aday

Üç forvetle görüşen Beşiktaş’ın öncelikli hedefi Lille forması giyen Portekizli golcü


13 Ocak 2017 10:41

Beşiktaş, forvet mevkiine yapacağı transfer için görüşmelerini sürdürüyor. Lille forması giyen Eder, Çin kulübü Guangzhou Evergrande'in futbolcusu Martinez ve Schalke'de oynayan Huntelaar üzerinde duran siyah-beyazlıların bu üç oyuncudan birisini kadrosuna katmayı planladığı öğrenildi. Söz konusu isimler arasında Eder ön plana çıkarken, Martinez'e yüksek maliyeti, Huntelaar'a da ilerleyen yaşı nedeniyle alternatif gözüyle bakılıyor. Beşiktaş yönetiminin maliyeti düşük tutmak için forvet transferini kiralama yoluyla gerçekleştirmek istediği öğrenildi.

SOBOL BAŞKA BAHARA

Ersan Adem Gülüm'ün gelişiyle kadrosu iyice şişen Beşiktaş, sol bek için düşündüğü Sobol'un transferini yeni sezona kadar askıya aldı. Teknik direktör Şenol Güneş'in, bu mevkide Adriano'yla birlikte Dusko Tosic'i kullanmayı planladığı öğrenildi.

Kaynak: Sabah


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